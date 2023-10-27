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建行上季多賺2.6% 不良貸款率按季持平

【明報專訊】大型內銀進行第三季業績期，建設銀行（0939）昨日率先公布第三季純利按年升2.63%至881.1億元（人民幣，下同），不過在淨利息收入按年減少下，純利增長來自信用減值損失按年減少24.05%至290.35億元，情况與過去數季相同。單計撥備前利潤，建行第三季則按年下跌4.95%至1320.87億元。

利息淨收入按年跌5.6%

作為建行收入主要來源，第三季利息淨收入按年下跌5.6%至1562.4億元，首3季淨利息收益率為1.75厘，較上半年的1.79厘再收窄，按年下則跌0.3厘，續低於宏觀審慎評估中1.8厘的滿分指標，建行解釋主要受到貸款市場報價利率（LPR）下調，以及市場利率保持在低位影響。手續費淨收入按年跌2.62%至275.84億元，首3季銀行卡、代理業務、結算與清算等手續費保持增長，惟資產管理業務收入同比下降。

資產管理業務收入同比下降

資產質素方面，截至9月底，建行不良貸款率為1.37%，按季持平，按年下降0.03個百分點，不良貸款額為3229.81億元，按季增2%，按年增加10.18%。另外，建行核心一級資本充足率為12.92%，資本充足率為17.57%，按季均上升0.17個百分點，一級資本充足率按季升0.43個百分點至13.82%。

今年首3季，建行淨利潤按年上升3.15%至2554.4億元，增速高於整體商業銀行的1.6%，建行不良貸款率亦優於整體商業銀行的1.61%。