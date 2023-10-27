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中壽上季盈轉虧 稱股市差礙投資收益

【明報專訊】中國人壽（2628）公布首3季業績，新業務價值按年增長14%，增幅較上半年的19.9%放緩。按國際會計準則，單計第三季業績由盈轉虧，錄得虧損6.1億元（人民幣，下同），去年同期盈利有162億元。中壽解釋主要受股票市場持續低企，投資收益按年下降影響。

計及投資資產公允值變動的總投資收益率，中壽今年首3季為2.81%，較去年同期急降1.22個百分點，亦低於上半年的3.33%，首3季總投資收益為1099.97億元，按年跌22.84%，單計第三季則跌57.69%至186.25億元。首3季淨投資收益率為3.81%，按年跌0.31個百分點。中壽表示，國內債券利率低位波動，固定收益資產配置壓力持續，股票市場延續低位震盪，公開市場股票收益壓力進一步加大。

首3季新單保費按年升近15%

壽險業務方面，首3季新單保費按年升14.8%至1966.56億元，其中價值率較高的10年期交新單保費按年升15.36%，不過單計第三季，兩者分別按年跌20.57%至254.43億元，以及跌32.9%至56.82億元。

投行富瑞稱中壽第三季業績差過該行預期，預期市場將修正對中壽盈利預測不利該行股價，而內地監管部門7月要求下調保險產品保證利率，也影響第三季新業價增長。富瑞維持中壽「跑輸大市」評級，目標價10港元，較昨日收市低6.89%。