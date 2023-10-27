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潤地擬分拆青島商場 以基礎設施REIT深上市

【明報專訊】華潤置地（1109）公布，分拆全資附屬華潤商業資產旗下的青島市市南區山東路6號的購物商場項目，以基礎設施REIT形式於深交所上市。今次的基礎設施REIT會由華夏基金及中信證券成立，潤地向之出售項目後於深交所上市，目前預計公募基金將募集69.777億元（人民幣，下同）。於REIT上市時，華潤商業資產將作為戰略投資者認購已發行基金份額總數約30 %。

料集資70億人幣

潤地指出，出售後該商場項目將不再是公司附屬公司，而是由基礎設施REIT全資擁有，不會再併表入潤地內。

潤地稱建議上市為公司提供另一種以股權為基礎的融資方式，其將使集團的集資方式及平台多元化，並減少對傳統債務融資方式的依賴。公司亦將能夠盤活其基礎設施資產，避免基礎設施投資恢復期較長及資產周轉率較低的不利影響。

潤地認為，長遠而言公司亦將繼續受惠於基礎設施REIT之業務前景及業績，透過作為基金份額持有人以分派方式收取穩定回報。上市後，項目的價值將以市場價格反映，將令公司於該項目中持有的權益進行更合理及權威的評估。同時，建議分拆為集團發展創新融資渠道的有利嘗試，提升其形象及聲譽，從而持續提升其吸引戰略投資者的能力。加上，建議上市將為集團及基礎設施REIT各自的營運及未來擴展提供獨立的集資平台，故認為建議分拆對集團具有明顯商業利益。