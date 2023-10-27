moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

歐央行維持利率不變 暗示見頂

【明報專訊】歐洲央行在連續10次會議上調利率後，宣布3大關鍵利率維持不變，隔夜存款利率繼續維持在4厘，是歐洲央行去年7月啟動加息周期以來首次按兵不動。在此輪加息周期合共加息4.5厘的歐洲央行認為，關鍵利率若在當前水平維持足夠長時間，將為實現通脹回落至2%目標作重大貢獻，重申未來的利率決策仍以經濟數據為依據，並確保利率在足夠長時間內，維持在足夠限制性水平，暗示歐元區利率已見頂，未來可能毋須再次加息。歐元兌美元昨晚微跌至1.0545左右。

料明年通脹降至3.2%

歐洲央行行長拉加德形容歐元區經濟疲軟，但通脹壓力仍強勁，若中東衝突推高能源成本，通脹壓力可能加劇。她強調利率需維持穩定，任何有關減息的猜測都言之過早。她說：「有時按兵不動也是一種行動，維持利率不變的決定是有意義的。」由於歐洲央行上月已釋出利率見頂的信號，該央行昨公布的利率政策符合預期。

歐洲央行預期，通脹仍將在「過長的時間維持過高的水平」，不過由於基數效應等因素，通脹升幅在9月顯著回落，且多數通脹指標也持續放緩。歐元區9月通脹率按年升幅已降至4.3%，是2021年10月以來最低。

歐洲央行預測歐元區明年通脹率降至3.2%，並在中期降至2.1%。歐洲央行預期，歐元區今、明兩年的經濟增長，分別為0.7%和1%。該央行重申「抗疫緊急買債計劃（PEPP）」的到期債券再投資將維持至2024年底。拉加德表示，未討論提前減持疫情期間緊急購入的1.7萬億歐元（約14萬億港元）債券，以保護歐元區脆弱經濟體的債市。

（綜合報道）

[國際金融]