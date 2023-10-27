歐央行維持利率不變 暗示見頂

料明年通脹降至3.2%

歐洲央行行長拉加德形容歐元區經濟疲軟，但通脹壓力仍強勁，若中東衝突推高能源成本，通脹壓力可能加劇。她強調利率需維持穩定，任何有關減息的猜測都言之過早。她說：「有時按兵不動也是一種行動，維持利率不變的決定是有意義的。」由於歐洲央行上月已釋出利率見頂的信號，該央行昨公布的利率政策符合預期。

歐洲央行預期，通脹仍將在「過長的時間維持過高的水平」，不過由於基數效應等因素，通脹升幅在9月顯著回落，且多數通脹指標也持續放緩。歐元區9月通脹率按年升幅已降至4.3%，是2021年10月以來最低。

歐洲央行預測歐元區明年通脹率降至3.2%，並在中期降至2.1%。歐洲央行預期，歐元區今、明兩年的經濟增長，分別為0.7%和1%。該央行重申「抗疫緊急買債計劃（PEPP）」的到期債券再投資將維持至2024年底。拉加德表示，未討論提前減持疫情期間緊急購入的1.7萬億歐元（約14萬億港元）債券，以保護歐元區脆弱經濟體的債市。

（綜合報道）

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