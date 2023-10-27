葉創成：逆市創逾1年高 安東油服續持有

筆者於3月10日在本欄發表題為「再減持超媒體 小注買安東油服」的文章，當時透露已以每股1.68元減持超媒體（0072），並以每股0.44元小注買入剛為去年業績發「盈喜」、2013年曾帶挈筆者贏得「花旗集團傑出財經新聞獎」季軍的安東油田服務。當時筆者期望安東油服未來幾年業務持續理想，經營淨現金流繼續上升，可以用來加速償還債務，減少財務費用，因此出現估值上調，這樣的話，股價仍有很大上升空間。

上半年盈收淨現金流均升

雖然安東油服去年核心盈利略遜於筆者預期，惟該股今年上半年收入按年增加12.1%至9787萬元（人民幣，下同），盈利上升7.9%至1.03億元，經營淨現金流亦上漲6.3%至3.41億元，表現不錯；更重要的是，安東油服前周五公布上季運營情况及本季展望，披露上季新增訂單按年大升48.8%至10億元，帶動至上季末在手訂單增加至近100億元，並強調將繼續圍繞現金流經營和回報率的核心指標，加強內部管理，衝刺全年經營目標，上述策略受投資者認同及追捧，股價近日逆市向好。

在手訂單百億人幣 伊拉克佔三成半

值得一提的是，安東油服上季末在手訂單近100億元中，三成半來自伊拉克，該中東傳統產油大國在2003年曾被美國指她擁有大規模殺傷性武器、對國際和平構成威脅為由發起戰爭，而美軍獲勝後在2011年撤離，伊拉克至今一直處於百廢待興的階段。筆者認為，安東油服近年在伊拉克幫助當地企業開採石油，有助該國以出售石油來賺取外匯，集團由此亦賺到收入及盈利，也算是中國「一帶一路」倡議中參與各方多贏的成功例子之一，亦屬得來不易，這也是筆者樂意繼續持有該股的原因。

[葉創成 創富倉]