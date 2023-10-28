TVB料EBITDA轉正數 股價升16% 收視率市佔79% 廣告加價兼OTT串流收入升

明報記者 陳偉燊

最新收視及營運數據消息一出，即刺激TVB股價早段抽高逾18%至3.34元，之後雖然略見反覆，臨尾收市時再有買盤掃高，全日收報3.28元，升幅仍高達15.9%，成交額經過一個半月後再破千萬元大關，全日成交高達3660萬元，按日大增23.5倍。除了TVB股價做好，該集團持股11.98%的邵氏兄弟（0953）升幅更巨，全日升16.4%，收報0.142元，成交額更按日大增62.8倍。

同系邵氏兄弟升16%

TVB最新披露顯示，旗下免費電視頻道的收視率繼續保持領先地位，截至9月底，旗艦頻道翡翠台、24小時無綫新聞台及其他頻道的收視率，合計達到79%的市場份額。這為在2021度及2022年度持續維持在77%之後，在今年上半年及第三季分別拉高至79%。在眾頻道中，翡翠台的平日黃金時段收視點雖然按年略減0.3點，但是較今年6月底則增加0.2點至17.4點。

在廣告時段變現方面，翡翠台平日黃金時段廣告平均單價按年升46%，較今年6月底亦升16%。該集團亦因應今年年底前預先承諾購買明年電視廣告套餐的客戶，將平均價格按年提升大約8%。截至9月底止季度透過旗下電視頻道投放廣告的逾400名客戶中，有13%為新客或闊別兩年甚至兩年以上後重新回歸客戶，當中包括若干藍籌企業客戶。

myTV Gold訂戶達19萬

至於OTT串流平台方面，截至今年6月底與9月底季度相比，來自myTV Super平台數碼廣告的收入亦分別按年增長12%及16%，公司料全年錄得數碼廣告收入有逾20%增長。旗下收費較高的OTT串流平台myTV Gold訂戶達19.09萬戶，單季增加5219戶。

電商直播7個月GMV達2.5億人幣

在內地方面，TVB自3月與淘寶建立電商直播合作起至9月底止，錄得銷售產品的商品交易總值（GMV）約2.5億元人民幣。隨着本季度其與內地平台優酷及騰訊合作的五部劇集開始拍攝，預計該等劇集將於今年第四季度開始帶來收入。