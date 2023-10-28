內銀淨利息收入跌 減撥備撐盈利 工農招行上季純利升 郵儲行交行少賺逾2%

明報記者 歐陽偉昉

淨利息收入為內地銀行主要收入來源，除郵儲行按年上升4.71%外，各間大行在今年第三季均下跌（見表），多間銀行首三季淨利息收益率按年收窄約0.3厘外，較上半年再收窄1至4點子（1厘等於100點子）。

招行首三季淨息差按年下跌22點子至2.19厘，該行指貸款市場報價利率（LPR）多次下調，加上有效信貸需求不足，令貸款收益率下跌，市場利率中樞低位運行，帶動債券投資和票據貼現等市場化資產收益率下降，另外受美元加息影響，外幣負債成本率顯著上升，也令計息負債成本率按年上升。

郵儲行信貸減值損失跌58%

內銀撥備前利潤普遍下跌，招行跌4.13%，農行和工行分別下跌7.09%和9.48%，交行和郵儲行則下跌達雙位數，分別跌12.57%和14.63%。不過除招行外，多間內銀第三季信貸減值按年有雙位數下調，帶動銀行純利維持增長，其中郵儲行更少撥57.95%至18.33億元。

招行第三季撥備按年減0.07%至86.84億元，首三季按年少撥20.78%至397.43億元。招行指出，首三季貸款相關信用減值損失按年增撥15.18%至414.66億元，主要是貸款規模增加及部分客戶風險變化的影響，其他類別業務的信用減值損失則有17.23億元回撥，主要是由於買入返售金融資產等業務規模較去年減少、個別客戶風險下降，以及資產清收冲回其前期已計提金額。

招行房貸不良率升至5.3%

雖然內地房地產企業債務問題持續，不過各行不良貸款率保持按年下跌。招行披露截至第三季末，該行房地產業貸款餘額為2995.43億元，較去年底減少341.72億元，佔該行貸款總額4.92%，較去年底下降0.91個百分點。相關不良貸款率5.31%，較去年底上升1.32個百分點，主要是受個別高負債房地產客戶風險進一步釋放、風險處置進度較慢和房地產貸款餘額下降的共同影響。展望第四季度及明年，招行預期房地產市場將逐步進入新模式、新常態，招行將加強房地產風險形勢前瞻性預判、加強風險管理，持續推動房地產不良處置，保持房地產資產質量總體穩定。