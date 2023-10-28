平保上季壽險新業務價值升21%

營運利潤跌21% 暗示派息穩定

計及短期投資波動及非日常一次性重大項目，平保第三季淨利潤按年下跌19.6%至177.37億元。平保第三季營運利潤下跌，主要來自證券、信託、融資租賃等資產管理業務虧損57.56億元，相對去年同期賺11.82億元則轉虧。平保指今年首三季受宏觀經濟環境影響，業務量有所下滑、項目估值變動，加上資本市場波動、市場投資需求疲弱，業務盈利下降。

另外，財產保險和科技業務在第三季營運利潤分別下跌68%和29%，報7.23億元和5.28億元。平保指財險受颱風暴雨災害影響，賠付成本上升，車險客戶恢復出行、保證保險業務受市場環境變化影響，令整體成本波動，而科技業務則收入承壓。保險投資方面，平保披露首三季年化綜合投資收益率為3.7%，按年上升1個百分點，不過低於上半年的4.1%。

平保表示中國經濟循環需要時間持續促進和改善，恢復基礎有待進一步鞏固，今年首三季市場環境複雜多變，金融行業整體受到一定影響。面對不確定性，平保將繼續深化「綜合金融與醫療健康」雙輪並行、科技驅動戰略，相信行業長期向好的基本因素不變，將持續提升經營管理水平，落實降本增效，推進業績恢復與增長。