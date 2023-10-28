大行劈渣打目標價 股價逆市偏軟

中金指受累內房風險

中金昨日發報告指，該行下調渣打目標價，是基於其資產質量仍存在許多不確定性。中金稱，渣打信用成本高於預期，以及渤海銀行（9688）產生商譽減值，該行下調今年全年盈利預測22.6%至28.85億美元，以周四渣打港股收市價59.75元計，今明兩年預測市帳率則分別為0.5倍及0.4倍。中金續指出，渣打持16%股權的渤海銀行於第三季錄7億美元減值，為渣打季內除稅前基本溢利低於中金所預期的核心原因。報告指，渣打季內信用成本為0.4%，其信用成本繼續受內房風險影響，主要來自內房敞口的1.86億美元提撥。而截至今年第三季末，渣打於內房的風險敞口累計27億美元，當中包括不良貸款及關注類貸款，分別為14億和1億美元。

高盛：管理層料淨息差改善

高盛報告指出，渣打管理層對整體資產覆蓋率，以及中國商業房地產以外的貸款質量感到滿意，同時亦提到將於第四季調低流動性覆蓋率（LCR），更有意將LCR降到140%左右的水平，並正在剔除回報率較低的資產。另外，渣打管理層亦表示，有信心淨息差於第四季逐漸改善，並於明年擴闊，維持明年淨息差達1.75厘的目標。