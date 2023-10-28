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神華季度少賺23% 兗礦純利減半

【明報專訊】受煤炭價格下跌影響，兩隻煤炭股截至9月30日止第三季盈利齊回落，中國神華（1088）純利約156億元（人民幣，下同），跌23%，每股盈利78.7分，營業收入830.3億元，跌2.2%。

兗礦能源（1171）純利約45.2億元，更跌52.4%，受化工等主要產品價格按年下降影響，每股盈利58分，扣除非經常性損益之純利42億元，跌53%，營業收入493億元，跌28%。

神華：受累生產成本漲

中國神華指出，首三季純利525億元，跌16.4%，每股盈利2.642元，純利下跌受生產成本上漲等影響，煤炭分部毛利減少15.8%，至約531億元，毛利率下跌5.1個百分點，至26.5%，稅前利潤下降18%，加上所得稅按年增長拖累。但首三季售電量增長9.8%，發電分部利潤顯著增長，抵消部分影響。

中國神華首三季營業收入2524.7億元，升0.8%，因外購煤銷量及售電量增加所致。首三季煤炭銷售量3.3億噸，升7.5%，每噸平均價格583元，下跌7.3%。

兗礦能源首三季純利155億元，跌46.8%，每股盈利2.08元，扣除非經常性損益之純利142億元，跌47%，營業收入1350億元，跌20.2%。該集團首三季商品煤及化工產品銷量分別按年下跌2%和升10.5%。