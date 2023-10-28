Apple Watch被裁侵權 美或禁部分型號進口

【明報專訊】蘋果（美：AAPL）智能手表Apple Watch可能被禁進口美國。美國國際貿易委員會（ITC）維持法官於1月的裁決，內容指Apple Watch侵犯醫療技術公司Masimo用於讀取心率和血氧水平等光學技術的專利，並頒布一項「有限的禁制令」，禁止部分型號的Apple Watch向美國進口。路透社指，ITC未說明哪些型號的Apple Watch將受到影響，拜登政府有60天時間推翻ITC的決定，否則禁令將可能生效。美國政府以往鮮有推翻ITC的禁令。
蘋果自2020年起在大部分新型號Apple Watch引入血氧感測功能。Masimo於2021年向ITC投訴，指蘋果於2020年推出的Apple Watch Series 6首次引入的血氧感測功能，侵犯其技術專利。Masimo的投訴稱，侵權的Apple Watch在中國生產。蘋果目前已將部分Apple Watch生產線轉移越南。
蘋果表示，將對ITC的裁決提出上訴。蘋果的聲明指，Masimo試圖利用ITC來阻止數以百萬美國消費者購買一款可能會挽救性命的產品，從而為其抄襲Apple Watch而推出的智能手表帶來市場。蘋果已在特拉華州聯邦法院，起訴Masimo侵犯專利。蘋果稱，Masimo的法律行動，是為其智能手表掃除障礙的策略。