Apple Watch被裁侵權 美或禁部分型號進口

蘋果：將對ITC裁決上訴

蘋果自2020年起在大部分新型號Apple Watch引入血氧感測功能。Masimo於2021年向ITC投訴，指蘋果於2020年推出的Apple Watch Series 6首次引入的血氧感測功能，侵犯其技術專利。Masimo的投訴稱，侵權的Apple Watch在中國生產。蘋果目前已將部分Apple Watch生產線轉移越南。

蘋果表示，將對ITC的裁決提出上訴。蘋果的聲明指，Masimo試圖利用ITC來阻止數以百萬美國消費者購買一款可能會挽救性命的產品，從而為其抄襲Apple Watch而推出的智能手表帶來市場。蘋果已在特拉華州聯邦法院，起訴Masimo侵犯專利。蘋果稱，Masimo的法律行動，是為其智能手表掃除障礙的策略。

（綜合報道）

[國際金融]