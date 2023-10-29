標指本月跌5% 或為今年最大單月跌幅

重磅科技股績佳 納指全周仍跌2.6%

美股進入業績期，上周五表現較受公司業績影響，石油股雪佛龍（美：CVX）盈利差過預期，下挫6.72%，加上摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）擬在明年出售持股，股價下跌3.6%，拖累道指下跌1.12%報32,417點。不過重磅科技股亞馬遜（美：AMZN）和Intel（美：INTC）績佳，股價分別上升6.8%和9.3%，推動納指保持0.38%升幅收市，收報12,643點。全周計算，納指跌2.62%，連續第三周下跌，道指則連跌兩周，上周挫2.14%。

周五美股午市傳出以色列擴大在加沙地面行動的消息，除拖累美股中段轉跌，亦推動避險資產黃金全日升1.06%，每盎司報2006美元，創今年5月以來新高，紐約期油則升2.34%，收報每桶85.16美元。

高盛：趁低吸納 看好金融服務等

近月美國經濟數據轉弱，例如汽車貸款拖欠比率上升、消費者信心下跌等，多位著名投資者警告美國經濟將進入衰退。不過，高盛策略師David Kostin發表報告，指市場擔心緊縮金融環境影響經濟增長，對美國經濟前景越趨悲觀，但該行認為美國經濟可保持相對強韌，雖然高利率的不利因素將會持續，但會視股市下調為趁低吸納的機會，他們較為看好金融服務、半導體和材料等企業的表現。