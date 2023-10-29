DWS：經濟臨下行風險 美聯儲今年不再加息

【明報專訊】美國聯儲局將於本港時間周四（11月2日）凌晨公布議息結果，市場已普遍預期聯邦基金利率目標範圍會維持在現時5.25厘至5.5厘區間，市場焦點落主席鮑威爾對及後利率調整的看法。資產管理公司DWS美國經濟學家Christian Scherrmann指出，雖然通脹持續高企，但企業信貸收緊、貸款違約率和破產上升，若長期利率上升、金融環境保持緊張，他認為經濟面臨下行風險，聯儲局將不會如利率點陣圖所預示，今年內再加息一次。
芝商所利率預測工具FedWatch顯示，交易員現時預期12月繼續保持利率不變的機會率為80%。Christian Scherrmann認為，央行官員面臨的不確定性較9月議息後更高，雖然美國經濟第三季有4.9%的強勁增長，支持經濟軟着陸的看法，地緣政治因素引發未來能源價格上升的憂慮，不過美國消費者動能較預期為弱，9月失業率升近4%，而佔美國企業大多數的小型企業表示信貸可用性減少，經濟信號相互衝突，令制定貨幣政策變得極其複雜。
Christian Scherrmann認為，雖然聯儲局不會提供前瞻性指引，但近期官員多次提及長期利率上升等金融環境緊縮，顯示當局除了通脹，也開始關注其他因素，預料鮑威爾的言論仍會保持鷹派立場，但會較過去溫和。
以巴衝突持續，資金避險流向美國國債，上周五美國10年期國債孳息率下跌0.2%至4.82%，但仍在16年高位水平，摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli預計，鮑威爾將在議息後記者會表示，因應金融環境收緊，故11月保持利率不變，而對今年會否再次加息則仍然取決於數據。