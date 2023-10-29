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X擬明年推金融服務產品

【明報專訊】馬斯克（Elon Musk）去年10月以440億美元收購社交媒體Twitter（現稱X）滿一周年，《The Verge》引述他在上周四員工電話會議表示，將於明年推出金融服務產品，並非單純向朋友轉帳，而是建立一個涉及金錢、證券等與財務相關的生活平台，用戶「甚至不用開設銀行帳戶」。

建與財務相關生活平台

非單純向朋友轉帳

馬斯克稱，目前正在努力爭取美國各州的匯款許可證，以便能夠提供金融服務，目前已獲9個州許可，他希望在未來幾個月內獲得其他服務所需要的許可。他又引述當年創立PayPal（美：PYPL）時的業務計劃，期望X平台可做到提供高收益貨幣市場基金、支票和貸款服務，目標是讓用戶可即時地向世界任何地方匯款。

《Business Insder》則引述與會者表示，馬斯克期望在明年將X發展為成熟的約會平台，但未有透露詳情。該員工指馬斯克期望透過支付和銀行服務，將X建立如同微信般包含一切服務的應用程式的平台，不過他認為這似乎不是用戶的真正需求。

馬斯克收購X後，期望改變依靠廣告收入，早前推出每月8美元的X Premium訂閱計劃。昨日X再推出兩項新月費計劃，包括月費16美元的計劃，用戶不會接收廣告，其回覆可獲最大型的推廣，也包括編輯推文、更長貼文和影片，以及透過貼文獲得報酬等。X同時推出基本訂閱計劃，月費3美元，只包括編輯貼文等功能，不能從貼文獲得報酬。

X又表示，X Premium用戶目前逗留在該平台上的平均時間是非訂閱者的3倍，已在200多個國家和地區推出該服務，而X用戶平均每天逗留時間超過32分鐘，目前平均每天註冊人數約150萬名。