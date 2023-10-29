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AI初創Anthropic證實Google承諾投資20億美元

【明報專訊】科技巨頭持續加強對人工智能的研發投資，提升在該領域的競爭力。人工智能初創企業Anthropic向CNBC證實，獲Google承諾投資20億美元，連同9月獲得亞馬遜（美：AMZN）投資的40億美元後，Anthropic在1年內集資至少70億美元。

1年內集資至少70億美元

報道指出，Anthropic發言人證實Google承諾先提供5億美元現金，之後陸續投入另外15億美元，不過Google未有就此置評。Google早在4月向Anthropic投資3億美元以取得10%股權，並成為該公司的雲服務供應商，《華爾街日報》引述消息稱，有關雲服務協議總值超過30億美元。

Anthropic再於今年5月完成4.5億美元C輪融資，為1月微軟（美：MSFT）斥100億美元投資OpenAI後，最大宗的人工智能企業融資，並吸引其他投資者包括Salesforce（美：CRM）和Zoom（美：ZM）等參與，而早前公司估值為41億美元。

Anthropic於2021年創立，創辦人包括Dario及Daniela Amodei兩兄妹，他們曾經分別擔任OpenAI的研究副總裁及安全及政策副總裁，但與OpenAI行政總裁Sam Altman就安全發展人工智能發生爭議而在2021年離開。

Anthropic開發聊天機械人Claude系列，與OpenAI開發的ChatGPT競爭，而Claude 2有能力處理多達7.5萬個單字，足以令用戶輸入大量數據，於短時間內甚至可以編寫小說，而ChatGPT處理約3000個單字。