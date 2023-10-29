FTX創辦人出庭 否認欺騙客戶

對Alameda欠客戶80億美元感驚訝

SBF又暗示直至FTX崩潰前數周，他最親密的員工和朋友一直讓他蒙在鼓裏，不知道資金缺口規模。

他又強調，雖然自己是行政總裁也是大股東，但「不完全了解」FTX這家公司，只了解公司全部財務狀况的「部分」，並指控Alameda榨乾FTX的客戶資金，導致FTX在去年11月破產。不過他承認有關注Alameda的交易，並且參與Alameda的初創投資，以及風險控制和對冲事宜。

強調「不完全了解」FTX

SBF承認曾犯下一些錯誤，包括FTX沒有設立風險管理團隊，而且缺乏監督。他沒有直接監督技術總監Gary Wang及其相關工作；同時他也不完全了解FTX與Alameda之間的資金流向，甚至只是「大致看過」有關服務條款。他認為，Alameda倒閉該由前行政總裁，即是其前女友Caroline Ellison負責，因去年加密貨幣市場狀况不佳，Alameda應實施避險，但Ellison從未聽從他的建議。