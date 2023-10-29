債息追不上美債 新興市場債吸引力減

以本幣計價的新興市場債券孳息率一度跌至低於美國國債，意味市場投資穩定的美債，勝過投資新興市場。

分析：風險溢價1.5厘 投資者才重返

Ambrosia Capital固定收益分析師Richard Segal認為，由於新興市場債券本來押注在美聯儲轉軚停止加息，但美聯儲不斷推遲行動，形成當前怪現象，現時要投資者承受額外風險去投資新興市場，誘因很小。他補充，要投資者重返新興市場，較美債高出的風險溢價至少要有150點子。上周新興市場債券的風險溢價一度重現，卻低得只有約6點子。

彭博分析，美國政府是當今世上最安全的借貸人，要吸引投資者購入風險較多的新興市場債券，據過去15年數據，其孳息率通常要較美債高出約2厘至3厘，但過去3個月則將這條方式顛覆，恐怕是前所未有。彭博美債總回報指數平均孳息率達5厘水平，5個月內升約140點子，同期彭博全球新興市場當地貨幣政府全球指數卻只升20點子。

法興：美利率續波動 減持新興市場債

法興新興市場研究主管Phoenix Kalen表示，有見美國利率持續波動，建議未來數月減持新興市場當地債券，點名指印尼、印度、羅馬尼亞、土耳其等市場的風險溢價不足。Phoenix Kalen轉而推薦波蘭和墨西哥，理由是當地風險溢價較高、發展良好。上周波蘭債券孳息率錄約5.52厘，墨西哥比索債務孳息率約為10.34厘，後者是美國債務收益率的兩倍多。

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