企業掀債轉股熱潮 逆境減現金支出 大生農業規模擬涉37億 國美廣告費亦資本化

明報記者 陳偉燊

根據統計，涉及債務資本化的上市公司，涵蓋內地家電銷售、農業、博彩、製造及醫學行業，當中不乏知名企業如國美電器（0493）或前稱奧瑪士的世紀娛樂國際（0959）。至於要資本化的項目，除了傳統將股東貸款及第三方貸款轉股之外，如國美電器及偉能集團（1608）便甚至將廣告費及開電站支出都資本化，以發新股「抄數」；甚至有個案將附屬公司欠款等，通通透過發新股去對銷（見表）。

世紀娛樂發CB抵付股東貸款

個別個案如世紀娛樂國際（0959），將欠付大股東吳文新的股東貸款，轉為免息可換股債券，實行另類資本化。多數進行債轉股資本化的上市企業，給予的理由是節省現金資源及藉此減債，亦有個別例子如偉能集團藉此變相引入新大股東。

在眾個案中，以國美零售使用資本化的頻率最多，由去年底以來最少出招兩次。按銀碼而言，則以大生農業（1105）所建議的債轉股資本化規模最大，涉資達34.58億元人民幣，相當於37.12億港元，但是計劃仍待落實。

安邁：債主發現逼死公司也無用

安邁顧問董事總經理黃詠詩接受本報訪問時表示：「近期出現多了債轉股的資本化情况，反映了市場沒資金，債主發現「逼死」公司也沒有用，因此願意接受資本化，料情况變得普遍。但是其實公司並沒有因此錄得現金流入。」她進一步指出，市場最近多了企業重組，亦反映了息口較前貴了，企業要付息時便唯有出售資產套現。但是在買方計算不到回報時，面對付息的企業便會遇到壓力。

BDO（立信德豪）審計部董事總經理陳錦榮不諱言，在經濟下行時，預期內房股之外的其他行業亦會愈來愈多債轉股。他說：「對公司而言，若然周轉得到，絕對不想將股份權益攤薄；給予企業貸款的債主，亦不想『夜長夢多』，寧願收回本金及利息。」始終進行債務資本化，債主會多了考慮。若非公司出現估計不到的特殊情况，亦都不想債轉股。