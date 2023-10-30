匯控今放榜 稅前利潤料升1.6倍

淨息差或按季跌至1.68厘

內地上季推出多項政策穩定房地產市場，不過大型房企債務違約問題未解，今後撥備亦是匯控業績焦點，市場預期第三季集團信貸損失撥備為10.63億美元，按年減少1.12%，不過按季多撥16.43%。此外，匯控擬在出售加拿大業務後，明年派發特別股息0.21美元，不過外電指交易被當地在野黨議員反對，市場亦關注管理層交代交易進展。

匯控第二季公布的20億美元回購已經完成，摩根大通報告預期，會在第三季業績公布再回購20億美元，本年度累計公布60億美元回購，明年和2025年全年回購40億美元。該行預期匯控淨息差將在今年見頂，該行貸存比較低、槓桿率高，中期收入增長受惠於美元利率前景。不過摩通指市場未完全反映利率或在2025年下調的風險，其營業支出也面臨通脹壓力，今年或增5%高於原有目標。

摩通：內房信貸存減值風險

內房債務方面，摩通指不確定性仍然存在，存在信貸減值的風險，預期明年信貸成本將由第二季的35點子升至45點子。摩通維持匯控「中性」評級，目標價升1.47%至690便士（約65.45港元）。

瑞銀報告指第三季港元1個月拆息平均按季上升80點子（1厘等於100點子），其他政策利率平均也較高，預期匯控第三季淨利息收入應該不錯。不過更為重要的是利率槓桿對匯控利潤帶來多少作用，早前匯控在投資者會議指，最近數次加息對利潤帶來的額外增長降低。往後降息也會令匯控收入面臨風險，瑞銀預期至2025年至2026年，聯儲局將至少減息1.5厘。瑞銀維持「中性」評級，而由於英鎊下跌，目標價上調1.15%至61.8元。