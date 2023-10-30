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普徠仕：美AI股有盈利支持 投資熱潮料持續

【明報專訊】雖然美股三大指數上周均下跌逾2%，延續上月以來弱勢，惟受惠於人工智能（AI）熱潮的7隻大型科技股股價仍然跑贏大市，今期封面故事由普徠仕全球科技股票策略基金經理Dominic Rizzo分析最新形勢。Rizzo預測，全球人工智能晶片及軟件市場未來幾年料均會錄得數以倍計增長，有關科技股股價今年以來上升亦由盈利增長推動，屬十分健康，微軟（美：MSFT）下月將推出Office人工智能助手Microsoft 365 Copilot，屬人工智能軟件能否廣泛應用及賺取可觀收入的試金石，值得密切留意，整體而言，他相信人工智能主題仍有很多投資機會。

明報記者 葉創成

美股道指、標指及納指上周分別下跌2.14%、2.53%及2.62%，影響所及，今年以來道指已倒跌，標指升幅則已收窄至7.24%，納指雖然仍錄得近兩成升幅，惟也正迫近250天線此傳統牛熊分界線（見圖1）。值得留意的是，作為涵蓋最有代表性500隻美股的標指，雖然今年以來仍然錄得升幅，但升幅完全由受惠人工智能熱潮的7隻大型科技股推動（見表1），若扣除該7隻大型科技股，標指期內其實也錄得跌幅，可見升勢之集中及一面倒。

總部設於美國巴爾的摩、環球投資管理公司普徠仕近日在本港舉辦推廣活動，多名駐美國的基金經理來港會見亞洲投資者，當中，由Dominic Rizzo所管理、投資不少受惠人工智能熱潮美國科技股（見表2）的「普徠仕（盧森堡）系列－環球科技股票基金」今年首9個月回報高達35.98%，他對於人工智能此領域有精闡分析，料有助《Money Monday》讀者了解美股升勢何以集中在該7隻大型科技股。

四標準選科技股 首重關鍵技術

Rizzo指出，由他管理的「普徠仕（盧森堡）系列－環球科技股票基金」投資全球科技股時，會重視四大標準，當中，最重要的是（1）該科技股是否擁有關鍵技術（linchpin technologies），則成就客戶和改善用戶生活的最核心技術。Rizzo解釋，對於傳統汽車來說，連接車輪的軸便屬於關鍵技術，因為若汽車有輪無軸的話，車輪便容易飛脫；對於現時全球科技行業來說，Rizzo認為，無論是晶片製造和設計，抑或支持互聯網和電子商務營運，具備關鍵技術的公司產品和服務是不可或缺的要素。

至於Rizzo同樣重視的另三大因素，包括（2）上市公司須在具備結構增長機會的領域創新，有關行業的潛在市場規模龐大，他舉出一個反面例子來說明，指旗下基金永遠不會投資向沉沒中的船隻出售救生艇的公司（companies that sell lifeboats to sinking ships）；（3）上市公司基本因素需要在改善中，例如收入、盈利、利潤率及自由現金流均正在增長；（4）估值合理，不要因為上市公司擁有尖端科技，便以非常昂貴的價格買入。

AI可答問題畫圖像 望增生產力

可以留意的是，「普徠仕（盧森堡）系列－環球科技股票基金」截至上月底的十大持股，除包括全球市值首兩大科技股的蘋果（美：AAPL）及微軟（美：MSFT）外，亦包括很多晶片股，例如邏輯晶片（Logic chip）全球領導者超威（Advanced Micro Devices）（美：AMD）、適用於人工智能的圖像處理器（Graphics Processing Unit、GPU）晶片龍頭股英偉達（美：NVDA），以及晶片上游編寫應用程式的Synopsys（美：SNPS）、中游生產光刻機的ASML（美：ASML）及下游鑄造廠台積電（台：2330）。

ChatGPT今年以來迅速興起，僅僅需要5日便獲100萬用戶下載，上客量之快在眾多熱門應用程式（Apps）中稱冠，而且現時亦有不少用戶願意付費。Rizzo分析，ChatGPT所採用的是大語言模型（Large Language Model，LLM）是一種人工智能模式，旨在理解和生成人類語言及圖像，用戶與ChatGPT對話時仿如與真人溝通，而當用戶提出問題後，ChatGPT便會瀏覽幾乎所有互聯網內容就此快速提供最理想的答案，也可因應用戶指定要求繪畫出適合圖像，這有潛力成為18世紀發明電力以來、另一最能夠提升生產力的創新。

AI分四層架構 晶片生態系統屬基礎

Rizzo認為，人工智能架構可以分為四層，最底層的是晶片生態系統（Chip Ecosystem），相關股份在上文已有介紹；第三層是基建及賦能者（Infrastructure&Enablers），包括提供雲計算服務的蘋果、微軟、亞馬遜（美：AMZN）及Google母公司Alphabet-A類股（美：GOOGL）等；第二層是基礎模型（Foundational Model），主要是指可以大語言模型等編寫應用程式的公司，當中包括微軟旗下的Open AI、Meta（美：META）旗下LLaMA、Google旗下PaLM2及亞馬遜旗下Titan等；最頂層則是聊天機器人等應用（Applications），包括微軟Open AI旗下ChatGPT、Google旗下Bard及亞馬遜旗下CodeWhisperer等。

微軟料下月向企業客推AI付費軟件

由於任何人工智能的投資，首先涉及的是上述架構最底層的晶片，因此，晶片股亦是今年美國科技股最強勢的板塊之一，龍頭股英偉達年初至今股價便勁升177.23%。瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎在《Money Monday》第419期（本月9日出版）封面故事便分析，相信全球人工智能下一階段的焦點便是軟件股，而微軟即將推出的Office人工智能助手Microsoft 365 Copilot與ChatGPT一樣採用大語言模型，而且具備ChatGPT目前缺乏、將語音即時轉化為文字等功能，相信推出後會受歡迎，推動人工智能在全球廣泛被應用。

Rizzo表示，Microsoft 365 Copilot料下月便會推出市場，估計微軟將積極在現有龐大的辦公室軟件（Microsoft Office）付費用戶基礎上，說服這些付費用戶每月再多花費30美元使用Microsoft 365 Copilot軟件屬物有所值，可望帶來重大影響力。Rizzo強調，在現階段向企業銷售人工智能軟件的效率更勝向個人銷售，因此市場也十分關注下月Microsoft 365 Copilot推出市場後的反應。

總結是次訪談時，Rizzo指出，英偉達股價今年以來勁升近兩倍，而未來幾年每股盈利預測亦有相若升幅，因此，股價上升是由盈利增長預期推動，屬健康的現象，而全球人工智能晶片的市場潛在規模（Total Addressable Market、TAM）料由2023年的300億元勁升至2027年的1500億美元，複合年增長率高達50%（見圖2）；全球人工智能軟件TAM料由2021年的逾3000億美元增加至2026年的近8000億美元（見圖3），因此在未來仍有不少投資機會。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]