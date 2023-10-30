物流設備包租公 佛朗斯純利率低

撰文 旻晞

早於來港申請上市前，佛朗斯曾於2019年及2020年，分別向上交所科創板及深交所創業板遞交IPO申請。首次嘗試登陸上交所科創板時，被當時監管部門提出問題，主要集中於佛朗斯的科創屬性、研發水平，以及公司核心技術所處行業水平等。無功而回後，再轉移至深交所創業板，短短半年內深交所向其問詢了3次、提出60條問題後，佛朗斯最終也撤回上市申請，最終來港終於通過上市聆訊，或能在港圓其上市夢。而是次來港上市，其獨家保薦人為海通國際。

赴滬深上市失敗 港申請過關

本欄曾談及從事兩輪電動車產銷的綠源（2451），其純利率於往績期間從不過3%，既然薄利唯有多銷。佛朗斯情况儘管較佳，但過去3個年度及今年首4個月，其純利率分別大約為5.53%、4.71%、2.96%及0.77%，每况愈下。概括而言，與其業務結構不無關係。

按2022年收入計，佛朗斯是內地最大的場內物流設備及解決方案提供商，現於全國87個城市設有161間實體服務網點，其市場佔有率7.7%，而第二名及第三名市佔率分別為4.7%及3.1%。其轄下管理的設備車隊截至4月底，已達42,644台、利用率達72.7%。

佛朗斯主營業務，是自購或租賃大量場內物流設備，再租出予客戶，同時提供維修保養，以及設備及零部件銷售服務，當中又以場內物流設備訂用服務為集團主要收入來源，往績期間佔總收入介乎56%至65%，有關業務毛利率則介乎於29%至36%，故佛朗斯可說是一名「包租公」。

主要出租什麼？據截至今年首4個月數據，設備訂用量最多的是倉儲車、即我們常講的「唧車」；但若按收入劃分，則平衡重叉車才是重中之重，佔期內設備訂用服務收入的63%；前者只佔25.9%。另一大類設備是前移式叉車，佔收入比重為9%。

從上述可知，佛朗斯要拓展業務，先要作大規模資本投資，建立龐大規模的設備以盡快享受規模效益，進而搶佔市佔率。往績期間佛朗斯建立其設備車隊不遺餘力，從2020年底其設備車隊有31,213台，至2021及2022年底，以及今年4月底，已分別增至36,257台、39,145台及42,644台。

逾75%「車隊」涉利息開支

要較短時間建立「車隊」、難免要利用銀行借貸或付息分期供款，以今年4月底42,644台自有設備當中，62%仍在融資租賃期中，類似付息分期付款（今年首4個月財務費用當中，租賃負債利息（有息分期開支）佔比便高達73%）；另有13%自有設備是透過銀行借貸購入。也是說有逾75%車隊數目有涉及利息開支。

故不難理解，佛朗斯財務成本佔收入比於往績期間保持於約7%，比率與銷售及分銷費用看齊；其債務水平亦不低，截至今年4月底計息銀行貸款及其他借貸款已達13.98億元（人民幣，下同），槓桿比率（銀行貸款及其他借貸除以總權益）達154.9%。須知道佛朗斯每年來自經營活動產生的現金流入淨額才大約5億元水平。

利息開支偏高，利率高低自然對公司業績起着關鍵作用。故佛朗斯於臨時招股文件中亦有對利率進行敏感度分析，以今年首4個月業績作為例子，若利率增加50基點，期內純利將減少140.3萬元，或純利率減少0.6個百分點，也是說足以令今年首4個月全數盈利減少四成。

毛利率持續跌 客戶數量增

龐大設備車隊除帶來利息成本，亦帶來折舊成本，這部分成本分散於銷售成本、銷售及分銷成本及管理費用當中，對佛朗斯毛利率及純利率構成壓力。與此同時，由於佛朗斯來自毛利率較低的設備及配件銷售額佔比近年有所增加，亦拖累了毛利率向下，故往績期間，公司毛利率持續下跌，由2020年的33.7%降至今年首4個月的28%。以上種種原因，令佛朗斯往績期間純利率保持「低飛」水平。况且行業進入技術門檻本來不高，競爭環境亦連帶影響公司的提價能力。

文章開首便提及，既然薄利，自然要多銷。幸而佛朗斯往績期間除去年因新冠疫情打擊，其收入增長都保持雙位數。客戶數量方面，根據臨時招股文件資料的客戶數目概要，由2020年的7477名增至去年的8170名；文件又同時透露今年首4個月客戶數量由上年同期的5237增至5711名，相信這反映首4個月期間，尤其農曆新年這傳統淡季的影響。客戶群中，分別有36.5%及36.9%來自製造業及物流公司。

客戶數目重要，「大客戶」數目更重要；佛朗斯指出，按其分類，客戶在該年度或期間前至少訂用50台場內設備，或該年度或期間前12個月至少訂用50台設備都可歸納為「大客戶」。去年及今年首4個月，其大客戶數目分別有123家及118家，同樣約佔同期收入28%。大客戶留存率分別為98%及87%。招股文件中亦有提及若干客戶名字，包括使用公司物流設備訂用服務的安能物流（9956）、使用其維修服務方案的太古（0019）旗下的江蘇太古可口可樂等。

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