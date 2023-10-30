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Trilogy進駐中環推動夜生活 多功能音樂場所 設酒吧夜店

標籤：經濟

【明報專訊】成立於2022年的Singular Concepts，將於10月底在中環開設全新多功能體驗音樂場所The Trilogy，集團行政總裁兼聯合創辦人薛之明（David Sit）受訪時指出，希望通過The Trilogy為消費者提供由晚上6時至清晨4時的體驗，亦可為企業提供舉辦活動場地，進一步提升香港的夜生活場景，冀於2至3年內回本。

明報記者 蕭嘉聰

The Trilogy佔地兩層，面積約7000平方呎，以不同音樂章節為靈感，分為露台酒吧（Rooftop）、地下酒吧（Speakeasy）及夜店（club）三個分部，最多可容納400至500人。

料夜店每人花數千元

薛之明認為，香港早於疫情前有不少夜店、酒吧，但疫期期間因為付不起租金而結業，現時有部分已經重開，數量依然少過疫情前。集團現時旗下已有酒吧、餐廳等多元組合，開設The Trilogy更希望與行業緊密合作而非競爭者，一同推動整個夜生活生態發展。

他指出，The Trilogy可為企業提供場地活動，容納約200人，亦針對年齡層約28歲或以上的人士，為其提供交流的機會。希望可通過客人的口耳相傳，為場地客量帶來有機增長。他續稱，人均消費的數字變動較大，例如在地下酒吧每人平均可花費約300至400元，夜店每個人就可花費數千元。

缺人手成餐飲最大挑戰

薛之明稱，香港面對疫情4年後，現時餐飲業面對最大挑戰在於人手短缺，過去6個月從事餐飲的人愈來愈少，相信政府推出輸入外勞計劃後，行業更容易聘請內地員工，明年初將會基本到位，對行業有所幫助。此外，疫情改變很多消費者習慣，包括更習慣留在家中，追求更健康的生活方式等，例如開始練習瑜伽，對心理健康有更高意識，因此亦對餐飲業構成影響。

他表示，現時世界經濟不穩定，美國加息、中美地緣政治局勢加劇，以及香港消費者的餐飲支出通常受股市影響，這些因素亦對港人的消費力帶來很大影響。他認為，政府可考慮通過音樂會、體育賽事等活動，令香港真正重返國際版圖，同時與大灣區緊密合作，亦不應再設有任何社交距離限制，相信可幫助香港夜生活重新復蘇。