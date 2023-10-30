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金山科技工業伙路特斯 電動車引入Uni-Q音響

標籤：經濟

【明報專訊】金山科技工業（0040）近年在電池生產業務之外，正強化旗下音響產品線。該集團副董事總經理兼KEF Audio Group總裁羅潔怡接受訪問時稱，集團旗下KEF GP Group（KGG）與吉利控股為首的路特斯 （Lotus Group）合作，冀將產品走出家居帶到車廂，並藉此探索更多跨界聯乘空間。同時其亦加緊開發接觸面更闊的Future-Fi市場。

她說，傳統Hi-Fi予人感覺消費昂貴，增長不多。有見在外國的車上音響市場較大，KGG近期更開展與路特斯合作，在電動車廂標配他們開發佔用空間較少之Uni-Q音響產品。她形容：「今次能夠與路特斯合作，雙方都感到開心。」是次合作面向的目標是後者年產15萬輛電動車之新車主及其親友，讓後者接觸到KEF品牌，從而再爭取一定百分比購買雙方聯名產品或KEF家用音響。KGG的目標是萬個以上客源。KGG剛推出的KEF LS60 Wireless和雙方聯名的HiFi級無線音響，銷量也達預期。她還稱，其更擬和路特斯的社群串連互動，例如在荷蘭找來唱片騎師及其友好50至60人舉行首場試聽活動，將來甚至將試聽會帶到東京、倫敦等地，擴大接觸面。

加緊開發Future-Fi市場

除了汽車市場之外，她表示，KGG會借助旗下英國研發隊伍，嘗試和不同品牌合作，在其他移動性工具領域開發新用戶群，並冠以「由KEF開發或Sound by KEF」名義推出。另可以跨界和酒商、音樂品牌搞聯乘活動，加強推廣力度。

在疫情後，羅潔怡指出，多了人使用家居花園及開放式廚房等空間，因此KGG正留意產品如何適應新需求。面對近期經濟表現波動及世界局勢影響，儘管用家消費力未受制約，但是她說有影響到消費情緒。當中香港及歐洲業務充滿挑戰，不過美國業務表現還可以。因此她認為，不能只顧集中高端市場，而要去開拓易於負擔、價錢相宜、可借助藍芽與影音系統連接，兼體積細小而具高音質的Future-Fi。他們會因應在成都開設新體驗中心推廣及體驗，亦和專賣Head-Fi的韓國分銷商合作，借助對方的渠道打開當地Future-Fi市場。在配合眾多投資下，KGG今年初已進行預A輪融資約1億元，支持未來發展。