moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

袁國守：捕捉內地消費降級機遇

【明報專訊】內地掀起消費降級潮，雖然「降級」給人負面印象，但正面去想，若然企業有能力「食盡」消費降級趨勢，說不定可找出另一片天。從投資角度而言，把握到消費降級機遇的個股，會是逆市中的吸納對象。

今年中國GDP增長5%應無難度，但房地產市場續弱，明年經濟難全然樂觀。標普全球評級對中國經濟前景尤其悲觀，指如果房地產市場放緩勢頭加劇，內地經濟增速到明年可能下降到2.9%。

就算不理會外資怎樣「唱淡」中國經濟，「消費降級」早於2018年成為內地十大新詞語之一，或多或少反映了內地民眾心聲，而剛於上周五（27日）逝世的國務院前總理李克強在疫情期間曾提出「地攤經濟」，所以幾可肯定消費降級潛在龐大商機。

事實上，內地各行各業早已「聞到」這轉變，眼見「消費升級」暫行不通，倒不如加強或開多一條「消費降級」戰線。以電商巨頭阿里巴巴（9988）為例，創辦人馬雲在今年上半年指集團目前情况十分嚴峻，其一業務變革方向是「回歸淘寶」，意味打「消費升級」主意的天貓遇上逆風，轉攻「消費降級」才是王道。

拼多多受惠「低價紅利」

又如阿里旗下的盒馬，兵分三路攻超市戰場，其中一路是「盒馬奧萊」超市店，去年才創立，以價格親民作招徠，檔次定位雖較另兩路「盒馬鮮生」和「盒馬X會員店」低，店舖面積亦較細，但重複購買率高，反映阿里亦不敢輕視消費降級及下沉市場（三四線城市）的消費潛力。

在美國上市的拼多多（美：PDD），受惠於「低價紅利」，因該公司的賣點，就是讓用戶通過團購的方式，向賣家或廠家下單來獲得大幅折扣，可謂「食盡」消費降級勢趨。論回報，拼多多年初至今累漲32%，反觀市佔率遭其蠶食的阿里和京東（9618），期內分別跌近8%及56%，高下立見。

除了電商行業，傳統零售和餐飲業也有類似趨勢，因此主攻大眾市場的個股不妨冷敲，例如體育用品股361度（1361），年內累升15%，遠遠跑贏兩大行業龍頭安踏（2020）和李寧（2331）。此外，百勝中國（9987）亦可留意，光大證券認為，百勝旗下的肯德基和必勝客兩品牌，在渠道下沉方面仍具備一定成長空間，小店模式亦助力更好下沉。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]