袁國守：捕捉內地消費降級機遇

今年中國GDP增長5%應無難度，但房地產市場續弱，明年經濟難全然樂觀。標普全球評級對中國經濟前景尤其悲觀，指如果房地產市場放緩勢頭加劇，內地經濟增速到明年可能下降到2.9%。

就算不理會外資怎樣「唱淡」中國經濟，「消費降級」早於2018年成為內地十大新詞語之一，或多或少反映了內地民眾心聲，而剛於上周五（27日）逝世的國務院前總理李克強在疫情期間曾提出「地攤經濟」，所以幾可肯定消費降級潛在龐大商機。

事實上，內地各行各業早已「聞到」這轉變，眼見「消費升級」暫行不通，倒不如加強或開多一條「消費降級」戰線。以電商巨頭阿里巴巴（9988）為例，創辦人馬雲在今年上半年指集團目前情况十分嚴峻，其一業務變革方向是「回歸淘寶」，意味打「消費升級」主意的天貓遇上逆風，轉攻「消費降級」才是王道。

拼多多受惠「低價紅利」

又如阿里旗下的盒馬，兵分三路攻超市戰場，其中一路是「盒馬奧萊」超市店，去年才創立，以價格親民作招徠，檔次定位雖較另兩路「盒馬鮮生」和「盒馬X會員店」低，店舖面積亦較細，但重複購買率高，反映阿里亦不敢輕視消費降級及下沉市場（三四線城市）的消費潛力。

在美國上市的拼多多（美：PDD），受惠於「低價紅利」，因該公司的賣點，就是讓用戶通過團購的方式，向賣家或廠家下單來獲得大幅折扣，可謂「食盡」消費降級勢趨。論回報，拼多多年初至今累漲32%，反觀市佔率遭其蠶食的阿里和京東（9618），期內分別跌近8%及56%，高下立見。

除了電商行業，傳統零售和餐飲業也有類似趨勢，因此主攻大眾市場的個股不妨冷敲，例如體育用品股361度（1361），年內累升15%，遠遠跑贏兩大行業龍頭安踏（2020）和李寧（2331）。此外，百勝中國（9987）亦可留意，光大證券認為，百勝旗下的肯德基和必勝客兩品牌，在渠道下沉方面仍具備一定成長空間，小店模式亦助力更好下沉。

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[袁國守 投資心戰室]