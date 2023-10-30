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「雙11」優惠多 宜先貨比三家

【明報專訊】上周京東（9618）及阿里巴巴（9988）旗下淘寶相繼推出「雙11」優惠，本港商戶亦開始陸續加入。面對一年一度的大型購物優惠節慶，切忌被「折扣」冲昏頭腦，應先貨比三家，確認購買目標為特價貨無誤再下手，配以提供較高網上簽帳回贈的信用卡簽帳，將可慳得更多。

明報記者 劉敬華

每年「雙11」京東及淘寶自然是不少港人「掃平貨」的主要目標，今年京東率先於上周一（23日）推出「雙11」優惠。京東早前指出，今年「雙11」加入超過5億件新品，同時百億補貼商品數量為618優惠時的兩倍。

淘寶亦已於上周二（24日）啟動「雙11全球狂歡季」，今年「雙11」天貓商品購物滿300元人民幣可減50元人民幣，淘寶商品購物滿200元人民幣減30元人民幣，香港用戶在「雙11」期間以PayMe付款滿300港元可減30港元。此外，選用「淘寶PLUS」包郵服務，香港包郵門檻由199元人民幣降至99元人民幣。

善用高網上回贈信用卡慳更多

除京東及淘寶外，上周亦有不少本港商戶推出「雙11」早鳥優惠搶客。以百佳超市為例，由即日起至今年11月2日，於其網店買滿599港元或以上，輸入優惠碼，並使用送貨上門服務，可享50港元即時優惠，同時可獲一張50港元PNS網購電子優惠券及一張10港元百佳門市優惠券。又如Nike香港官網，由即日起至今年11月1日，該網站會員於網上買任何產品，訂單滿1000港元，可獲贈3張總值800港元的滿減優惠編號。

不過，即使折扣及優惠券非常吸引，購物前亦應貨比三家，以防買入了事先大幅提高售價的所謂「特價」商品。

由於「雙11」優惠大多屬網購，若確認心儀商品屬「筍」貨，再利用可提供較高網上簽帳回贈的信用卡簽帳，將可慳得更多。如以信銀國際Motion信用卡於網上簽帳可獲6%現金回贈，又如以DBS Live Fresh信用卡，以該卡的網上外幣簽帳1%回贈，連同自選額外5%回贈合併計算，也可令網上簽帳回贈達到6%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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