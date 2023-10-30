許健生：施政報告谷創科推動經濟

上星期特首用上了3小時22分鐘來發表第二份《施政報告》，筆者當然最關心報告裏有關創科的內容。當中包括加快數字政府建設、推行新型工業化、強化產學研協作、發展人工智能、落實北部都會、設立香港微電子研究院及應用科技大學等。本來嘗試用Word Cloud來分析哪個關鍵字是最多，但今次的報告確是太詳細、字太多，只能用人手操作。近6萬字的《施政報告》中，關鍵字「人才」出現67次、「數據」出現33次、「創新科技」出現31次、「北部都會區」出現21次和「人工智能」出現15次。

特區政府將推出「人才服務辦公室」，提供支援、跟進來港人才的發展和需求；舉辦「全球人才高峰會暨粵港澳大灣區人才高質量發展大會」，促進區域人才交流和合作；擴大「高端人才通行證計劃」，增加8所優秀大學名單，吸引更多全球人才；放寬越南人才來港簽證政策，並開放老撾和尼泊爾人才就業和教育資助。此外，落實「資本投資者入境計劃」，吸引投資者來港發展金融和財富管理領域；推出職專畢業生留港計劃，畢業後可留港1年尋找相關工作，紓緩技術行業的人手短缺壓力。如特區政府能夠考慮提供更多人才公寓，薪酬、房屋及稅務津貼給國際人才，相信會更具吸引力。

推動成立應用科學大學，大力提升職業專才教育獲得大學學位地位。應用科學大學會與專業技術業界緊密合作，在課程內融入豐富的實習和職場學習機會，加強栽培學生的應用能力。政府會聯同香港學術及職業資歷評審局，參考國際經驗，訂立成為應用科學大學的條件，涵蓋收生、課程、認可、就業銜接及業界參與等。

將加快推進數字政府建設，包括數碼化政府服務、人工智能應用和開放政府數據，以促進數字經濟發展。數字化經濟發展委員會正在研究數字基建、跨境數據流動、企業數碼轉型和人力資源配套，並將在明年初提出相關建議。為此，政府將成立「數字政策辦公室」，整合政府內部資訊科技資源，由數字政策專員帶領，負責制定數字政府、數據治理和資訊科技政策，推動開放數據，並協調各部門提供更多數字化服務。這也是業界一直希望能有一個部門統籌政府內部的數據開放政策。

推動「新型工業化」，支援重點企業發展，協助製造業轉型，扶植初創企業。同時，成立「香港微電子研發院」，研究第三代半導體技術，利用大灣區的製造業鏈和市場。數碼港將建設人工智能超算中心，支援科研和相關行業；透過「產學研1+計劃」，促進大學科研成果轉化和商品化，吸引初創服務機構落戶。設立100億元「新型工業加速計劃」，提供資助給生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造與新能源科技的企業。簡化內地個人數據流動到香港的合規安排，促進數據跨境流動。此外，政府將籌備第三個InnoHK平台，聚焦先進製造、材料、能源和可持續發展。筆者也建議特區政府可考慮提供優惠政策與海外頂尖大學在港設立研究院，為他們當地的企業在香港共同進行研發工作。香港具備頂級學府、研究人才、鄰近大灣區有完善的產業鏈、市場數據，絕對可為國際企業帶來更佳的成本效益，更可透過國際性的合作提升科研能力。

另外，《施政報告》提及北部都會區行動綱領，該綱領聚焦於與深圳和大灣區其他城市的深度對接。北部都會區將分為4個區域：高端專業服務和物流樞紐、創新科技地帶、口岸商貿及產業區，以及重新審視的公眾骨灰安置所用地轉為創科及相關用途。政府也公布了《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，該規劃將河套深港科技創新合作區定位為北部都會區與廣深科技創新走廊的交匯點。

此外，政府將推動新能源在海、陸、空交通領域的應用和供應，引領業界實現綠色轉型並促進綠色經濟發展。措施包括：1）航運綠色能源加注中心、2）可持續航空燃料供應、3）陸上公共運輸綠色轉型、4）電動私家車推廣。政府將透過以上措施，推動新能源在交通領域的應用，實現綠色轉型和促進可持續發展。

今次《施政報告》十分踏實，具備清晰的手段與目的，但令筆者覺得有點奇怪為何今次《施政報告》沒有提及Web3.0的發展，而關鍵詞「數字經濟」僅出現了1次。Web3.0作為未來世界主要經濟動力之一，希望特區政府能繼續重視第三代互聯網的發展和給予相關的政策扶持。

香港電腦商會主席及WebX產業聯盟召集人

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[許健生 前沿科技]