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陳正犖：再加息概率低 歐元短期前景蒙陰影

【明報專訊】我們因應近期美元偏強調高未來3個月的美元預測，但維持溫和看跌的傾向。自7月中旬以來美元的升勢已出現疲態，美國國債收益率可能見頂。美國數據強勁，意味着美聯儲仍有機會在年底前的會議上進一步加息，但我們預計美國債息近期回吐或限制美元升幅。

不過，美匯指數（DXY）最近走勢已經落後於債息升勢，即使債息一如我們預期般下跌，美匯指數相應跌幅未必顯著。

近期我們預計美匯指數或在104.70至107.30區間整固，未來3個月目標為105.2，同時維持未來12個月看跌美元的預測。在我們的基本情境假設下，預計美聯儲或比其他成熟市場央行，潛在減息幅度更大，這是基於對美國增長放緩和中國逐步復蘇的預期。

我們調低了未來3個月期歐元兌美元預測至1.07，但維持未來12個月的目標1.12。近期歐元區數據疲軟，意味歐洲央行不太可能進一步加息。能源價格上漲的潛在負面影響，對歐元區和歐元短期前景蒙上陰影。我們預計英鎊兌美元未來3個月將維持區間波動，因為在經濟數據疲軟和勞動力市場萎縮的情况下，英倫銀行的加息幅度可能低於先前預期。然而，薪資增長加快和有吸引力的英國債券收益率，使我們維持12個月看好英鎊的觀點。

另外，隨着對潛在官方外匯干預的預期升溫，美元兌日圓或在150左右逐步趨穩。未來3個月和12個月美元兌日圓或回落，因為我們預期日本國債收益率可能逐步上升，美日息差從而收窄，3個月目標可留意145兌1美元。地緣政治緊張局勢加劇，大宗商品價格仍有機會上升，商品貨幣（澳元、紐元及加元）或走高。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[陳正犖 匯市前瞻]