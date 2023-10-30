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袁國守：高息壓頂 戒急用忍

【明報專訊】港股上周於17,000點展開攻防戰，淡友暫佔上風，恒指一彈至近17,500點即「行人止步」。弔詭的是，市場其實不乏好消息，中央將在今季增發1萬億元人民幣國債，並提高赤字預算目標；本港方面，《施政報告》已順應「民意」，樓市「減辣」和降股票印花稅，惟大市不領情未見大舉反撲。

除因「減辣」是意料中事，且非人人「收貨」，如仲量聯行認為，政府是次「減辣」屬「半桶水」，無助扭轉樓價跌勢，而本港地產股在《施政報告》發表當天先升後回，多以大陰燭低收。

外圍情况有點相似，現正值美股業績高峰期，即使個股交出不錯成績，如Meta（美：META）錄得上市以來最高的季度收入，仍受市場氣氛拖累一度插水。無他，投資者現最憂心的是「高息何時了」，美10年期債息曾衝破5厘心理關口，加息陰影始終揮之不去，儘管按利率期貨顯示，香港時間本周四（11月2日）凌晨聯儲局加息的機率近零，但12月仍可能加息。摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）曾指出，為應對通脹，聯儲局在最壞情况下或加息至7厘，看來當前市况還是戒急用忍為上。

明報經濟投資理財副採訪主任

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 主編的話]