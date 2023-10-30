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瑞銀亞洲：股價升穿20天線 阿里購18124

【明報專訊】上周五有傳阿里（9988）以43億美元成立企業管理公司及兩家科技公司，以上公司由淘寶（中國）軟體有限公司、浙江天貓技術有限公司、阿里巴巴網路中國有限公司共同持股。消息傳出後，當日股價升幅擴大，曾高見82.8元，最終升3.3%，收報82.4元，升穿20天線。如憧憬利好消息或繼續帶動阿里股價，可留意阿里認購（18124），行使價100.1元，2024年3月到期，有效槓桿約7.3倍。如看淡可留意阿里認沽（14274），行使價78.83元，2024年6月到期，有效槓桿約3.8倍。

比亞迪（1211）早前盈喜預料第三季盈利按年升67%至102%，如看好比迪可留意比迪牛證（53219），收回價222元，行使價218元，2024年4月到期，有效槓桿約7.8倍。如看淡可留意比迪熊證（52006），收回價265元，行使價269元，2024年4月到期，有效槓桿約11倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2023。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲 股票衍生產品銷售部]