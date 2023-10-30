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陳永傑：美加息料完成 暫難減息

標籤：陳永傑

【明報專訊】美國財長耶倫表示，美國高利率可能會持續下去，經濟形勢良好，就財政狀况而言，目前美國聯邦債務與GDP之比約為98%，利息支出統計數據仍然可控。

筆者預期美息可能高位徘徊一段時日，不易下調。

芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比認為，美國通脹下降並非曇花一現，而是一種趨勢。他否認通脹率回到2%的目標進展停滯，但承認租金及其他住房通脹經過數個月下跌後，出現逆轉令人意外，需要謹慎關注。

費城聯儲銀行行長哈克指出，聯儲局不應考慮進一步加息，為經濟帶來新壓力。在通脹壓力減弱之下，聯儲局已完成加息。

哈克提到，目前利率水平令到首次置業人士基本上無法入市。成本增加、庫存減少，高利率對樓市造成衝擊，因為很多人不願意出售物業，將更多潛在買家推向新建房屋。

哈克表示，聯儲局經已可以將利率保持在現有水平，但高利率可能要維持一段時間，目前無法確定何時減息。他相信聯儲局可以引導經濟走向價格穩定，不會將經濟推向衰退。

哈克指出，維持現利率水平穩定，可以讓貨幣政策發揮作用，現時利率具限制性，有助穩步降低通脹，並將市場帶回平衡狀態。

加息導致房地產市場受到打擊，若果通脹反彈，他將會毫不猶豫地支持進一步加息。

即使聯儲局不加息，但高息無可避免，所以，全球樓市股市長線投資者應有心理準備息口不會太快回落。聯儲局成員預計今年內仍有一次加息，但11月及12月美元利率期貨均維持不變。哪一個出錯，今年內有分曉！

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]