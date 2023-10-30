moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

布少明：減辣料釋放23萬剛需

標籤：布少明

【明報專訊】《施政報告》在日前公布，市場關注的重點，自不然放在樓股市場，以及搶人才搶企業等政策之上。今次《施政報告》順應民意，落實多項減辣措施，包括將買家印花稅（BSD）及新住宅印花稅（DSD）同時減半，由15%減半至7.5%；外來人才置業印花稅「先免後徵」，以及市場有意外驚喜的將額外印花稅（SSD）禁售期由3年縮短至兩年。

在今次減辣中，外地買家辣稅由30%減至15%（BSD 7.5% + DSD 7.5%），而當中合資格專才的辣稅又改為「先免後徵」，相信可吸引現於香港工作而又未成為永久居民的人才入市。數據顯示，以2017年至2023年（截至9月）的近7年間計算，透過7項入境政策或計劃，包括「高端人才通行證」計劃等獲批來港的人數，合共多達39.7萬人，若當中有兩成考慮入市，潛在置業剛需已約8萬。

另外，DSD同樣減至7.5%，料有助刺激自用及投資需求。以2021年人口普查資料顯示，50歲以上的供滿樓業主達51.7萬人，假若當中約三成業主考慮多購置一個單位，未計投資需要，潛在置業剛性需求已達15萬，連同上述合資格專才潛在需求約8萬人，即合共潛在置業剛需近23萬人，對樓市助力絕對不容忽視。

最後，SSD禁售期縮短至兩年，相信有助急需資金的人士賣樓周轉，助釋放二手供應。另再配合居屋延長擔保期，由30年延長至50年，料有助增加入市需求並盤活換樓鏈。

個人預期，減辣有助為樓市帶來一個新氣象，11月或錄得約1500宗一手成交，第4季有望按季急升逾四成至3000宗；期內二手交投則按季增加逾兩成至8300宗。樓價方面，料出現「價穩量升」的情况。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]