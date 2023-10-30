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馬泰陽：減辣利樓市 交投待復常

標籤：馬泰陽

【明報專訊】政府日前發表新一份《施政報告》，一如市場所料為樓市減辣，而且減辣幅度亦帶有驚喜。相信新措施可為樓市帶來正面作用。去年政府為吸納人才來港，早已向合資格來港人士提供置業優惠，讓他們可以「先置業，後退稅」；而今年再下一城，為減輕合資格來港人才的置業成本，並吸引更多的國內及海外的專才留港發展，故提出非港人置業印花稅由「先徵後退」改為「先免後徵」，以及非香港永久性居民購買住宅的從價印花稅由15%減至7.5%，有助減輕合資格外來人才來港置業的成本，吸引更多國內及海外專才留港發展。

除了提出有利外來人士的置業優惠外，政府亦為本地首置客提供稅務減免，新買家印花稅和新住宅印花稅的稅率減半，兩者均同樣由15%減至7.5%，不但有助減輕換樓人士的財政壓力，並為非首置客帶來購買第二個物業誘因，料政府所推出的政策能為處於跌勢的樓市帶來穩定的作用。

另外，政府亦將居屋的按揭貸款保證期，由30年延長至50年，有助高齡二手居屋流轉，讓買家在居二市場有更多單位可以選擇，同時亦可減輕居二買家的置業壓力。不過，隨着政府放寬按揭擔保期，二手資助房屋市場的購買力相信可進一步釋放，有助中低收入的家庭更易上車置業。

隨着新措施出台，將有助紓緩本港樓市的下行壓力。不過，由於現時本港的息口仍處於較高的水平，市民置業需求仍受到一定程度上的被抑制，故筆者認為減辣不會刺激樓價大升，相信會轉為「價穩量升」，期望本港樓市逐步走向復常。預料第四季一手成交有望按季回升至約3000宗水平，而二手交投按季有望增至逾8000宗水平。

香港置業行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]