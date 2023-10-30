債券基金違約風險小 入場費低

明報記者 袁國守

近年政府推出零售銀色債券和綠色債券，相信大眾對債券不再像過往那麼陌生。不過，無論銀債或綠債，都設有一定限制，如銀債只給「銀髮族」申請認購，而最新發行的一批綠債，申請者最多可獲發9手。假如是退休人士，又或自問投資風格保守，只求「簡簡單單」，不需多花心思管理，而又可獲取穩定回報，債券基金會是另一出路。以強積金去看，當中表現較佳的債券基金，年率化回報可有約3%至4%（見表）。

簡單來說，債券基金就是投資於多隻債券的基金，風險一般較股票基金低。根據積金局的定義，債券基金投資於由政府、公營機構、銀行、商業機構或多邊國家機構（如世界銀行）所發行的債券或債務工具；而強積金計劃內的債券基金所投資的債券，必須符合強積金法例規定的最低信貸評級或上市規定。回報方面，主要來自債券的利息收入，或在市場上買賣債券所賺取的利潤。由於債券價格可能受多個因素影響，例如利率波動，當利率上升時，債券價格或會下滑，因而有機會導致基金價格下跌。

儘管債券通常被視為穩定收息的投資工具，因只要發行商（企業或政府為主）在到期日還清本金，投資者在指定日期內便可定時取得定息或浮息回報。可是，直接投資債券的入場門檻較基金高；以在本港匯豐銀行購買美國國庫債券為例，按該行網站資料顯示，不同年期的美債最低認購金額為7萬美元，折約54.6萬港元。反觀，債券基金的入場門檻較低，例如在FSMOne網上投資平台購買，一般1000美元（約7800港元）已有交易。施羅德投資專家Janina Sibelius表示，在正常情况下，債券能在股市下跌期間成為投資者的安全網，然而這輪經濟周期下，股票及債券皆同步下跌，因此債券未能提供多元化效益。但她指，目前亦再有許多投資者重新關注債券市場，並考慮投資債券的最佳方式：該考慮債券基金還是個別債券呢？

非「寫包單」指定時間回本

Sibelius認為，在決定持有個別債券還是債券基金時，要考慮的主要因素是投資的多元化、便利性及成本。Sibelius表示，在投資債券時，投資者可能會面對違約風險，由於債券基金通常同時持有數百張債券，相關債券分佈於不同的行業、地區，以及不同的到期日，這意味着單一債券違約對債券基金的影響較低。

至於便利性，Sibelius稱，債券基金投資者可以更靈活及隨時買賣任何數量的基金股份；相比之下，在一級市場買入債券，受限於發行人預先設定的時間表，而在二級市場買賣債券，通常會產生佣金及買賣差價，即買入價格與賣出價格之間的差額。再者，債券基金提供股息自動再投資的功能，對於正在累積退休儲蓄，以及已開始花費他們財產的投資者提供便利。成本方面，她表示，與買入債券相比，債券基金在債券交易中支付的買賣差價相對較低，因而帶來成本優勢。

CFP認可財務策劃師李澄幸表示，理論上，只要債券發行方不違約，到期時歸還本金，持有期間的價格波動忽略不計，也算是穩賺不賠的。不過，他提醒，債券基金則不太一樣，基金的好處是買入一籃子的債券，避免了單一債券違約的風險，但沒有本金歸還的概念，所以不能「寫包單」在指定的時間必定「回本」；當然，如果能夠長線持有，看似不是問題，但這就涉及到每個投資者對於用錢需求的判斷。

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[退休綢繆]