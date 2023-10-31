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內房撥備按季升95% 料今季續撇帳

【明報專訊】匯控（0005）第3季錄10.71億美元預期信貸損失，按年上升0.28%，不過內地商用房地產相關貸款撥備仍未止血，按年上升38.57%至5.03億美元，按季更增近95%。集團財務總監艾橋智承認，目前情况較今年初疫後復蘇的預期為差，料第4季仍要作出合適撥備。他指目前情况較接近全年需為內房撥備10億美元的「下行情景」，不過他們對全年集團信貸的指引維持不變。

指內房需時從低位重新建立

匯控第3季預期信貸損失提撥佔貸款總額平均值0.42%，全年指引為約0.4%，首3季匯控已為內房在港離岸貸款撥備8億美元。截至第3季末，匯控內房貸款敞口為136億美元，較對上一季末再降6億美元，艾橋智指將密切監察他們的營運和資金流動性。行政總裁祈耀年表示，內地在短時間內已深入地調整內房政策，預期不會再因不利政策影響市場。不過雖然內房市場已經完成主要的下調，但需要時間從低位重新建立，市場已經見底不代表內房發展商不會進一步出現問題。

近期不少投資者指美國正進入衰退，影響銀行信貸質素，不過艾橋智指他們目前不認為美國將會衰退，英國經濟也較預期強韌。至於內地經濟，他指短期仍面臨內房放緩的相關挑戰，或需數個季度解決，不過他預期內地經濟今年有5%增長，明年增長4.5%，中長期增長仍然非常強勁，增長來源相當多元化。

匯控第3季營業支出按年升2.32%至79.67億美元，高於市場預期的77.72億美元，並上調營業支出指引，科技和營業支出上升，將今年成本目標基準按年升幅由3%上調至4%，即額外增3億美元，並且預計不會再降低。另外，英國自10月底起撤銷銀行家花紅不得超過基本薪酬兩倍的上限，匯控指由於預期表現掛鈎薪酬增加，營業支出料再增約1%。