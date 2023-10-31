中行淨利息收入升0.3% 勝工建農行

另外，撇除信用及其他減值損失前營業利潤987億元（見表），按年微升0.66%。中行公布業績前股價隨其他內銀股跌1%，昨收報2.73港元。

中行季內所得稅支出為98.8億元，按年減少21.18億元或17.7%。淨交易收益為23.87億元，去年同期則為虧損2.62億元。手續費及佣金收支淨額為167.97億元，按年升1.9%；而信用減值損失達305.06億元，按年升1.8%。

首3季計，淨利息收入為3529.7億元，按年升3.21%。淨息差為1.64厘，按年收窄0.13個百分點。截至9月底，中行不良貸款比率1.27%，較去年末跌0.05個百分點。不良貸款撥覆蓋率195.18%，較去年底升6.45個百分點。

中銀息差擴闊 減值前經營溢利升27%

中銀香港（2388）昨日亦公布第3季業績，中銀表示受惠於市場利率上升，以及該行積極主動管理資產和負債，令貸存利差擴闊，季內淨息差達1.72厘，按季升0.1百分點，按年則升0.18百分點。受淨息差擴闊帶動，其減值前經營溢利為135.6億港元，按年升27.2%，中銀昨報20.6港元，跌1.4%。

中銀季內淨利息收入為144.95億港元，按季升10.5%，按年則升24.6%。首9個月淨服務費及佣金收入為72.2億港元，按年跌7.4%，中銀表示，主要由於投資市場氣氛淡靜、進出口下跌，以及貿易及信貸需求疲弱。

中銀第3季減值準備淨撥備15億

季內減值準備淨撥備為15.11億港元，去年為淨回撥1700萬港元，中銀指，主要由於今年第3季有個別公司客戶貸款評級下降，引致撥備增加。特定分類或減值貸款比率為0.89%，中銀指其比率持續優於市場平均水平。