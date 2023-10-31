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港股窄幅上落180點 科指做好

標籤：經濟

【明報專訊】美聯儲局本周議息，投資者靜待聯儲局為息口前景定調，港股在期指結算日觀望氣氛濃，恒指反覆爭持，全日波幅只有180點，收市升7點，報17,406點。科指跑贏恒指，全日升1.3%。分析預期，11月港股會出現技術性反彈，有望重上18,000點或以上水平。

恒指昨低開173點，報17,225點，已是全日低位，在A股進一步上升帶動下，港股止跌回升，最終以全日最高位收市，大市成交略增至924億元。

科技股反彈，科指以全日最高位收市，升1.3%收報3854點。資金熱炒手機設備股，舜宇（2382）升近6.5%為表現強藍籌，小米（1810）及中芯（0981）升約6%；騰訊（0700）及美團（3690）升近1%，惟阿里巴巴（9988）逆市跌0.6%，內銀業績差累股價普遍下跌，郵儲行（1658）第三季盈利倒退2.4%，股價跌近7%。招行（3968）、交行（3328）跌逾3%，工行（1398）淨息差連縮7季，股價跌2.8%。

A股成交重上萬億 南水走資

匯控（0005）績後亦倒跌，收報57.2元，跌1.46%。恒大（3333）在港清盤聆訊押後至12月4日，當日之前須再提出重組方案，否則或被清盤，股價最多跌22.8%，收市仍跌9.7%。

港股通下的北水淨流入22.47億元，為連續第3日流入，累計流入68.8億元。雖然內地股市向上，兩市成交更重回萬億元人民幣水平，是8月底以來首次，不過，滬深股通下的南水卻終止連續兩日淨流入，轉流出近24億元人民幣。

股票分析師協會副主席郭思治表示，恒指連續兩日收市在10天平均線之上，市場已反映聯儲局議息、中東局勢等消息，目前油價亦算穩定，市場情緒不是太淡，除非再有新一輪壞消息，認為11月港股會出現技術性反彈，有望重上18,000點或以上水平。但他補充，市場避險情緒仍強，恒指在11月只是有限度反彈，不會出現大升浪。