比亞迪上季純利升82% 盈喜中間水平

而截至今年9月底止，首3季收入按年上升57.75%至4222.75億元，純利按年飈升1.29倍至213.67億元。

比亞迪電子純利增1.5倍

早前比亞迪公布9月產銷報告，新能源汽車銷量按年升42.83%至28.75萬輛，首9個月累計銷量為207.96萬輛，按年升76.23%。產量方面，9月份按年升36.58%至27.98萬輛，首9個月累計產量為211.27萬輛，按年升77.3%。

另一方面，同系比亞迪電子（0285）公布首3季業績，營業額按年升29.5%至921.43億元，毛利按年升91.62%至79.02億元，純利按年升1.46倍至30.44億元。換言之，單計第3季業績，營業額按年升30.96%至359.64億元，毛利按年升94.52%至34.94億元，純利按年升1.5倍至15.28億元。