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中石油上季多賺21%

【明報專訊】中國石油（0857）昨日公布第三季度業績，季內純利達463.79億元（人民幣，下同），按年增長21.1%；首3季合計，純利按年增長9.8%至1316.51億元。

集團指出，首3季雖然面對油氣產品價格下滑，但是在有效管控成本及費用，加上化工業務扭虧為盈，帶動純利增長。

首3季純利增近一成

按業務分部計管，油氣及新能源部門在首3季實現原油價格按年下跌20.9%至75.28美元，國內天然氣平均銷售價格按年下跌4.8%至每千立方英尺8.81美元。

國內原油產量5.838億桶，按年增加1.2%；可銷售天然氣產量3.5137萬億立方英尺，按年增加6.6%。

海外原油產量為1.22億桶，按年增加22.1%；可銷售天然氣產量1429億立方英尺，按年減少4%。該部門首3季實現經營利潤約1326.96億元，按年減少4.5%。

化工部門虧轉盈

撇除總部及其他分部錄得虧損，中石油其餘部門均錄得增長，當中化工部門更扭虧為盈，錄得微利1.31億元。煉油部門的經營利潤為276.81億元，按年增長4.1%。

因應內地宏觀經濟復蘇，加上成品油市場需求回暖，該集團旗下成品油及天然氣銷售的經營利潤更分別達到172.77億元及194.76億元，按年大增近1.39倍及24.5%。