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印度塔新航空德里航線 昨首航抵港

【明報專訊】印度塔新航空（Vistara）開辦往返印度德里和香港的航線，首航於昨早抵達，並採用空中巴士A321 neo機型。塔新航空行政總裁Vinod Kannan稱，首班航機載客率達到近九成，而香港作為商業樞紐和旅遊熱門地區，亦是進入中國內地的門戶，故相信該航線具增長潛力。

該公司目前提供每日一班往返印度德里和香港的航班，Vinod Kannan表示，若日後往來印度和香港的需求增加，或考慮增設往返印度孟買的航線。另公司現時有16個國際航線及32個印度國內航線，他指出，國際航線的運力按年升三成至四成，惟仍未回到疫情前水平。

他續稱，擴展國際航線所帶來的回報具吸引力，而且燃油成本較低，故計劃本財年前（即明年3月）國際航線業務比例由三分之一升至近四成，例如考慮開設往返法國巴黎的航線。

倘需求增 考慮設孟買航線

至於機隊規模，該公司有48架空中巴士A320neo、10架空中巴士A321，以及5架波音787-9夢幻客機，合共63架飛機。公司稱，計劃明年底前增加機型數量至70架，包括窄體機和廣體機。Vinod Kannan就員工數量表示，公司現時有800名機師以及2400名空中服務員。

塔新航空是印度塔塔集團與新加坡航空各佔51%及49%股份的合營企業，去年9月塔塔及新航同意將塔新併入塔塔旗下的印度航空（Air India），作新航入股印度航空25%交易的一部分，有關交易上月已獲印度相關監管部門批准。