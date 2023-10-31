moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

聯儲線人：債息高 料結束加息 金融環境趨緊 相當調高利率0.25厘共3次

【明報專訊】有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos昨重申，債息高企推動金融環境收緊可能會使美聯儲結束歷史性加息。他引述德銀經濟學家估計，9月以來美國債息升幅足以令金融條件趨緊，並使美明年經濟活動減少0.6個百分點，效果相當於宣布3次加息各0.25厘。美10年期國債孳息率昨晚繼續在接近4.9厘水平徘徊，美股3大指數早段上漲，道指升約300點，標普500指數昨早段回升0.8%。

Timiraos指出，美國10年期國債孳息率自8月初上漲1厘，與2013年中，市場陷入美聯儲「收水恐慌」（Taper Tantrum）時的升幅一致。根據美聯儲在2013年7月的會議內容，若美國10年期國債孳息率維持0.75厘的升幅，官員就可將未來兩年半的聯邦基金利率基線預測，下調約0.6厘。

高「期限溢價」或逼聯儲未來減息

美聯儲前經濟學家Tilda Horvath的類似分析顯示，近期「期限溢價」（投資者期望持有長期債券可獲的額外補償）上漲，可能會取代美聯儲官員此前預期利率仍要再上調0.25厘的預測。Horvath分析指較高的期限溢價，可能促使美聯儲在未來兩年內減息，且減幅比美聯儲9月的預測，多出0.5厘。

企業回購股份放緩 恐不利美股

由於市場預期利率將在較長時間維持高位，作為美股上漲重要動力的企業股票回購有所放緩。美銀（美：BAC）數據顯示，美企的股票回購規模，繼次季按年大跌26%後，第三季再按年跌3%。美銀的分析認為，面對信貸條件收緊、資本成本上升，企業債務發行疲軟，預計企業股票回購將面臨壓力，最終可能拖累美股升幅。

美銀報告指股票回購是金融海嘯後現象，美企利用廉價的融資成本大量回購自家股票。標普500指數企業去年花上9230億美元回購股票，創歷來紀錄。不過，隨美聯儲為遏抑通脹而收緊貨幣政策，廉價資金的時代結束，企業發債面臨更大的壓力。除了現金充裕的科技巨企以外，不少美企要透過發債提供資金才能進行回購，這在長期利率高企的情况下較難進行。

此外，今年生效的股票回購稅，也是美國上市企業進行回購前要考慮的重要因素。近期美國企業的重大回購消息，主要來自股東回報豐厚的行業，例如能源行業的雪佛龍（美：CVX）。高盛策略師David Kostin形容，回購是最不穩定的現金用途之一，因為企業根據經營環境調整回購活動。

（綜合報道）

[國際金融]