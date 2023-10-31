聯儲線人：債息高 料結束加息 金融環境趨緊 相當調高利率0.25厘共3次

Timiraos指出，美國10年期國債孳息率自8月初上漲1厘，與2013年中，市場陷入美聯儲「收水恐慌」（Taper Tantrum）時的升幅一致。根據美聯儲在2013年7月的會議內容，若美國10年期國債孳息率維持0.75厘的升幅，官員就可將未來兩年半的聯邦基金利率基線預測，下調約0.6厘。

高「期限溢價」或逼聯儲未來減息

美聯儲前經濟學家Tilda Horvath的類似分析顯示，近期「期限溢價」（投資者期望持有長期債券可獲的額外補償）上漲，可能會取代美聯儲官員此前預期利率仍要再上調0.25厘的預測。Horvath分析指較高的期限溢價，可能促使美聯儲在未來兩年內減息，且減幅比美聯儲9月的預測，多出0.5厘。

企業回購股份放緩 恐不利美股

由於市場預期利率將在較長時間維持高位，作為美股上漲重要動力的企業股票回購有所放緩。美銀（美：BAC）數據顯示，美企的股票回購規模，繼次季按年大跌26%後，第三季再按年跌3%。美銀的分析認為，面對信貸條件收緊、資本成本上升，企業債務發行疲軟，預計企業股票回購將面臨壓力，最終可能拖累美股升幅。

美銀報告指股票回購是金融海嘯後現象，美企利用廉價的融資成本大量回購自家股票。標普500指數企業去年花上9230億美元回購股票，創歷來紀錄。不過，隨美聯儲為遏抑通脹而收緊貨幣政策，廉價資金的時代結束，企業發債面臨更大的壓力。除了現金充裕的科技巨企以外，不少美企要透過發債提供資金才能進行回購，這在長期利率高企的情况下較難進行。

此外，今年生效的股票回購稅，也是美國上市企業進行回購前要考慮的重要因素。近期美國企業的重大回購消息，主要來自股東回報豐厚的行業，例如能源行業的雪佛龍（美：CVX）。高盛策略師David Kostin形容，回購是最不穩定的現金用途之一，因為企業根據經營環境調整回購活動。

（綜合報道）

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