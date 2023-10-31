日債息10年新高 預期央行今再調整YCC

【明報專訊】日本央行周二公布議息結果前，日本2年期、5年期及10年期國債孳息率昨齊創約10年新高。日本2年期國債孳息率高見0.109厘，是2014年1月以來最高；5年期國債孳息率升至0.405厘，為2013年5月以來最高；10年期國債孳息率漲至0.899厘，逼近0.9厘關口，是2013年7月以來最高。《金融時報》指出，市場對日本央行本周放寬對債市控制的預期增加，不過投資者更關注日本央行行長植田和男會否就通脹趨勢提供關鍵信息，為日本結束負利率鋪路。
受美國國債孳息率高企等因素影響，日本央行近期債匯受困。日圓兌每美元上周曾觸及150關口。市場人士揣測，日本央行可能在12個月內，第三次調整其孳息率曲線控制（YCC）政策。日本央行對上一次調整YCC政策是在7月，當時將日本10年期國債孳息率上限提升至1厘。
瑞銀預計，日本央行周二將再次調整YCC，將10年期國債孳息率上限，由1厘上調至1.5厘，並將日本10年期國債孳息率目標水平，由接近零上調至0.5厘左右。
巴克萊更預計，日本央行周二完全放棄YCC政策。不過高盛、野村證券和三菱日聯預期，日本央行仍將維持貨幣政策框架不變。
在日圓疲軟之際，豐田（日：7203）在2023上半財年（4至9月）的全球銷量，按年增長9%至517.24萬輛，創上半年度銷售新高，銷量與產量首次雙雙突破500萬輛大關。上半財年的海外銷量按年增6%至438.2萬輛創新高。北美增長9%，歐洲增長7%。在中國市場，受前一年刺激政策影響、對比基數較高，但由於混合動力車等銷量增加，整體表現按年持平。不過泰國和印尼銷量則按年下跌。