日債息10年新高 預期央行今再調整YCC

受美國國債孳息率高企等因素影響，日本央行近期債匯受困。日圓兌每美元上周曾觸及150關口。市場人士揣測，日本央行可能在12個月內，第三次調整其孳息率曲線控制（YCC）政策。日本央行對上一次調整YCC政策是在7月，當時將日本10年期國債孳息率上限提升至1厘。

瑞銀預計，日本央行周二將再次調整YCC，將10年期國債孳息率上限，由1厘上調至1.5厘，並將日本10年期國債孳息率目標水平，由接近零上調至0.5厘左右。

巴克萊更預計，日本央行周二完全放棄YCC政策。不過高盛、野村證券和三菱日聯預期，日本央行仍將維持貨幣政策框架不變。

豐田半年銷量產量突破500萬輛

在日圓疲軟之際，豐田（日：7203）在2023上半財年（4至9月）的全球銷量，按年增長9%至517.24萬輛，創上半年度銷售新高，銷量與產量首次雙雙突破500萬輛大關。上半財年的海外銷量按年增6%至438.2萬輛創新高。北美增長9%，歐洲增長7%。在中國市場，受前一年刺激政策影響、對比基數較高，但由於混合動力車等銷量增加，整體表現按年持平。不過泰國和印尼銷量則按年下跌。

（綜合報道）

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