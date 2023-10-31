moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美車企傾妥加薪 大罷工可望結束

【明報專訊】美國汽車3巨頭歷時6周的大罷工可望結束。《華爾街日報》引述知情人士稱通用汽車（美：GM）周一跟美國汽車工人聯合會（UAW）達成臨時協議，是最後一家與UAW洽妥條件的車廠。福特（美：F）和佳士拿母企Stellantis（美：STLA）此前已相繼與UAW達成臨時協議，使汽車工人在4年半合約期內獲得創紀錄的25%薪酬加幅。工人薪酬加幅及福利，累計將最高工資提高至每小40美元以上，而時薪起點也提高68%至每小時28美元以上。

這些協議還恢復了「生活成本調整」的福利，並將工人獲得最高工資所需的時間，由8年縮短至3年，且允許對工廠關閉進行罷工的權利。消息人士向CNBC稱，通用汽車最新達成的協議，與上述兩家車廠的協議一致。不過這些臨時協議仍需由工會成員投票表決。罷工行動為通用汽車、福特和Stellantis的生產，合共帶來數十億美元損失。福特此前表示，罷工已導致其損失13億美元。若協議獲得批准，每生產一輛汽車的勞動力成本，將增加約850至900美元。通用汽車亦表示，這次罷工使其損失約8億美元。3大車廠股價早段下滑。

麥當勞靠加價 上季收入升14%

此外，受惠美國市場加價等因素，麥當勞（美：MCD）第三季收入按年增長14%至66.9億美元，高於分析師預期。麥當勞第三季全球同店銷售額增長8.8%，較分析師預期高出1個百分點。除加價以外，麥當勞將銷售增長歸功於其營銷活動及網上訂單增長等。

（綜合報道）

[國際金融]