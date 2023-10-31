美車企傾妥加薪 大罷工可望結束

這些協議還恢復了「生活成本調整」的福利，並將工人獲得最高工資所需的時間，由8年縮短至3年，且允許對工廠關閉進行罷工的權利。消息人士向CNBC稱，通用汽車最新達成的協議，與上述兩家車廠的協議一致。不過這些臨時協議仍需由工會成員投票表決。罷工行動為通用汽車、福特和Stellantis的生產，合共帶來數十億美元損失。福特此前表示，罷工已導致其損失13億美元。若協議獲得批准，每生產一輛汽車的勞動力成本，將增加約850至900美元。通用汽車亦表示，這次罷工使其損失約8億美元。3大車廠股價早段下滑。

麥當勞靠加價 上季收入升14%

此外，受惠美國市場加價等因素，麥當勞（美：MCD）第三季收入按年增長14%至66.9億美元，高於分析師預期。麥當勞第三季全球同店銷售額增長8.8%，較分析師預期高出1個百分點。除加價以外，麥當勞將銷售增長歸功於其營銷活動及網上訂單增長等。

（綜合報道）

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