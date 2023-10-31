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劉宇亮：恒指有望重上18300點

【明報專訊】9月初以來，恒生指數下跌1000點，表現疲弱。但上周恒指升1.32%，成交額增，最近每日約900億元。主要原因是內地落實發行萬億元人民幣債券的計劃，其次，美國債券市場略顯回穩，加上企業公布的業績超預期等因素；但標普指數下跌，進入技術性調整區域。上周美國公布第三季國內生產毛額（GDP）按季成長4.9%，遠超預期的4.3%及上一季的2.1%。數據顯示經濟成長持續強勁。此外，10月PMI亦超過預期並創下近3個月高點。雖然預計本周四凌晨舉行的聯儲局議息會議將維持利率不變，但強勁經濟數據足以令利率需要長時間維持在較高水平。

中國方面，中央匯金早前購買了A股四大內銀股後，又買了交易所指數基金（ETF）並表示未來將持續增持。此外，中國政府計劃在本年度第四季發行1萬億元人民幣債券，主要用於防洪工程、水利設施以及災後重建等相關項目；加上25個省市在本月發行了地方債券，總規模超過了1.39萬億元人民幣。市場普遍預期人民銀行可能在春節前後再次降低存款準備率。

香港市場方面，《施政報告》提出將股票印花稅下調至0.1%、審查數據服務費用、研究買賣差價，並推動創業板改革等，對市場刺激作用不大。恒指在17,000點水平徘徊，樂觀的是近來港股出現了領頭羊，如科技互聯網股的小米（1810）、舜宇光學（2382）近期勢頭良好。汽車股方面，長城汽車（2333）業績後得到追捧，生物科技股普遍上揚，藍籌股中有翰森（3692）、藥明生物（2269）及中生制藥（1177）等，加上大市日均成交額重上900億元，恒指在11月有望重上18,300點。

Arte Capital Management助理基金經理

[劉宇亮 股宇有云]