劉宇亮：恒指有望重上18300點

【明報專訊】9月初以來，恒生指數下跌1000點，表現疲弱。但上周恒指升1.32%，成交額增，最近每日約900億元。主要原因是內地落實發行萬億元人民幣債券的計劃，其次，美國債券市場略顯回穩，加上企業公布的業績超預期等因素；但標普指數下跌，進入技術性調整區域。上周美國公布第三季國內生產毛額（GDP）按季成長4.9%，遠超預期的4.3%及上一季的2.1%。數據顯示經濟成長持續強勁。此外，10月PMI亦超過預期並創下近3個月高點。雖然預計本周四凌晨舉行的聯儲局議息會議將維持利率不變，但強勁經濟數據足以令利率需要長時間維持在較高水平。