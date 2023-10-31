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梁天卓：5.5億的「鼓勵」生育政策

【明報專訊】在上星期的《施政報告》中，特首一如預期宣布新生嬰兒的父母可獲兩萬元的獎金。不少網民立刻在網上熱烈討論，有人為已生四個兼據聞已結紮的前明星不值 ，有另一名育有四子女的現任明星「抱怨」問為何政策不早點推出，令他失去8萬元。

更多人是在問：兩萬元獎金（加上其他鼓勵措施）能否提高本地生育率？

幾個月前我在友報的專欄討論過中國生育率下降的問題，其中提到外國（如新加坡和加拿大等）一直都有現金、生活津貼、教育基金或提供買組屋的優先權等「派糖」措施希望提升生育率，而加拿大更早在1980年代已推出最高可達8000加幣（計算匯率和通漲後，約相等於現在9萬港元）的生仔現金獎勵。有研究就利用加拿大的數據發現，這些合資格的家庭在政策下的生育率增加了約10%至25%不等。換言之，獎金夠高，生育率的確有可能增加。

外國經驗 獎金夠高可增生育率

當然，地方不同，生活成本不同，生兒育女的考慮亦有所不同。《施政報告》中的措施對提高生育率有多少幫助還有待觀察。

我只是想指出，無論有沒有這兩萬元（或其他措施），有些準父母都已經決定準備生小孩。換言之，那兩名明星假如在今年之後才生4個（總共8個），根據特首的新措施，他們即使不是因為兩萬元政策而決定生仔，但結果他們分別都會收到政府的8萬元「心意」。

看看上年的數據，在沒有兩萬元的鼓勵下，本地有32,500名新生嬰兒，假如他們在《施政報告》宣布後才出世，政府的支出就會增加6.5億元！當然，如果有多3250對準父母因為這政策而「加倍努力」，政府的支出會增加至7.15億元，但生育率會提升10%！這是否合乎成本效益，還留待其他人判斷。

不過，政策生效日期竟然就在宣布《施政報告》當日，計一計數，未來10個月就會有約27,000對父母係即使無兩萬蚊誘因都會（或已經）「努力造人」。換言之，政府是送出差不多5.5億元出去而又完全沒有提升這班父母的生育率。

維克森林大學經濟系副教授 https://www.facebook.com/tommyleungpage

[梁天卓 經濟學爸]