港上季GDP增長4.1% 遠遜預期 私人消費升幅放緩 分析：全年增長達標有難度

明報記者 歐陽偉昉

總結首3季，本港GDP增長2.8%，第四增速需要有7.5%，才能達到全年增長4%，政府將於下周五（10日）公布今年經濟修訂預測。政府發言人表示，展望未來訪港旅客和私人消費將繼續支持年內經濟增長，不過地緣政治緊張、金融狀况偏緊、外圍環境困難，將續令貨物出口、投資和消費氣氛受壓。

恒生經濟師薛俊昇：主要受出口大跌8.6%拖累

恒生經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，增長低於預期主要因為第三季貨物出口按年下跌8.6%，雖然已較第二季的15.1%跌幅收窄，反映外圍經濟環境較差，香港出口難免受到影響，他指後續增長較難估計，取決於歐美經濟在高息環境下的表現。政府開支按年下跌4.5%，他指主要是因為今年第三季派發的消費券金額較去年低，預期本季會回復正常水平。

私人消費增速 按季放緩1.2個百分點

私人消費為本港GDP主要組成部分，佔整體約六成，今年第三季按年增長6.5%，較第二季增速放緩1.2個百分點，港元跟隨美元上升，港人外遊成本減低但不利旅客訪港，薛俊昇認為，在股市和樓市調整產生負財富效應下，上季保持高單位數增速已是不錯，失業率低企支持工資增長，以及市民消費意欲。固定資本形成受惠低基數強勁反彈18.2%，薛俊昇指數據較為波動亦受庫存影響，投資開支實際是否增長加快，需等待更詳細數字公布。

去年第四季本港仍受疫情影響，在低基數下，薛俊昇預期今年第四季經濟增長與第三季相若或稍為加快，但較難達到7.5%、意味全年GDP增長要達到4%亦有難度。而明年基數提高，GDP按年增長或較今年略低。

星展經濟師謝家曦：利率高企下復蘇仍將緩慢

星展香港經濟師謝家曦表示，第三季GDP增長未如預期，受私人消費增長放緩和出口下跌影響，港元跟隨美元兌其他貨幣上升，當季服務輸入增長28.5%高於服務輸出的24%增長，反映港人外遊增加高於旅客訪港，高息除了令歐美經濟有暗湧，亦影響中國內地減息刺激經濟的空間，對出口有影響。他認為本港短期經濟取決於利率，只要持續高企，本港經濟恢復仍會相當緩慢。