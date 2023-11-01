moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

負資產個案11123宗 按季急升2.3倍

【明報專訊】根據金管局公布最新數據顯示，2023年第三季末本港負資產個案再破萬宗，錄得11,123宗，是去年第四季後的新高，去年第四季末本港負資產個案為12,164宗。第三季末負資產涉及金額高達592.63億元，同樣是去年第四季以來新高，去年第四季末負貸產涉及金額為662.52億元。

經絡：第4季仍有上升壓力

若與今年第二季末的負資產個案3341宗及金額173.51億元相比，第三季個案按季增7782宗，升幅達232.9%，涉及的負資產金額亦按季大增419.12億元，回升幅度達241.6%。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年下半年樓市表現明顯遜於上半年，受息率續升、租平過供幅度擴闊、新盤割價等因素影響，第三季末樓價已較今年高位累積回落約7%，今年以來樓價升幅全被蒸發，即今年第三季末的樓價較去年高位下跌約15%，負資產數字亦重返去年底逾萬宗相若水平。王美鳳續稱，第四季樓價受惠政府減辣、發展商啟動新盤銷售等，料跌勢可由原預期的跌5%延緩至3%，料第四季負資產數字將進一步增加，但仍維持低5位數字水平。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，今年下半年受息口上升、交投下跌以及發展商減價推售新盤等多個因素影響，本港樓價已由升轉跌。鑑於第三季樓價下行，負資產個案亦有所急增。曹德明稱，《施政報告》推出「減辣」措施，買家將加快入市決定，但購買力需要時間釋放，料交投量或於第四季有所回穩，樓價未必會即時回升，第四季負資產個案仍有上升壓力，並最快於明年上半年才會高位回落。

新批出按揭貸款額按月減28%

此外，金管局公布9月住宅按揭統計調查結果，月內新申請貸款個案較8月按月增加2%至8787宗。

9月新批出的按揭貸款額較8月減少28.4%至255億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少32.1%至32億元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少35.4%至93億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少21.2%至130億元。9月份新取用按揭貸款額較8月份減少3.9%至201億元。