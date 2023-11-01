百威亞太首3季少賺5.4％

首席執行官：內地續推高端化

集團第三季收入18.97億美元，按年增7.1%；毛利共錄得9.69億美元，按年升6.8%、毛利率51.08%、按年略收窄0.21百分點；經調整後EBITDA為5.84億美元，按年升4.1%。此外，第三季啤酒總銷量為276.44億公升，按年增加0.6%，主要由中國穩健表現及在印度的強勁增長所推動。以首3季計，集團收入按年升11.5%至55.63億美元，主要受中國及印度產品高端化所致；經調整後EBITDA升8.5%至17.57億美元，銷量亦升6%至771億公升。

百威旗下中國業務第三季受行業疲軟以及各地颱風及暴雨影響，不過渠道重新開放及持續高端化帶動，每百升收入實現8.9%增長，收入亦增長8.7%。以首3季計，內地的銷量增長5.7%，收入及每百升收入分別增加13.1%及6.9%；經調整後EBITDA增加15.0%。

百威亞太首席執行官及聯席主席楊克表示，首3季內地業務持續推動高端化，高端及超高端產品收入實現雙位數增長。此外，印度業務營收實現雙位數增；韓國業務經營環境受挑戰，但按季持續有改善，近期亦已加價。