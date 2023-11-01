內地製造業PMI跌回收縮區 遜預期

受國慶長假需求提前釋放影響

期內，製造業PMI按月減少0.7至49.5，為7月後新低。從企業規模來看，大型企業PMI按月跌0.9至50.7，而中、小型企業PMI分別跌0.9和0.1，至48.7和47.9。至於製造業PMI的分類指數中，生產指數按月跌1.8至50.9；新訂單指數跌1至49.5，原材料庫存指數跌0.3至48.2；以及從業人員指數跌0.1至48。

上月非製造業PMI跌今年最低位

另一方面，非製造業PMI按月跌1.1至50.6，維持於擴張區間，惟是今年以來最低。按行業類別分析，建築業按月下降2.7至53.5，服務業減少0.8至50.1。

製造業及非製造業PMI按月下跌，帶動綜合PMI產出指數按月跌1.3至50.7，反映企業生產經營活動整體擴張，但速度放緩。

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才表示，是次PMI稍為回落至收縮區間，反映全球貿易仍然疲弱，加上美元走強、西方國家漸改變供應地等因素，影響內地進出口表現。同時，中國政府所推出的經濟措施見效需時，部分行業恢復速度不一，都反映在10月PMI的數字上。不過，他認為政府將繼續推出措施，以改善國內經濟環境且提高市場信心，第四季或可重回擴張區間。

政府續推振經濟措施

第四季或重回擴張區

荷蘭國際集團（ING）發表報告指出，大多製造業範疇增長放緩，當中能源消耗量較大的企業實際活動略有下降，或受最近原油能源價格上漲影響。

該行續稱，中國經濟增長勢頭於第四季初有所減弱，但隨政府加大支持措施的力度，相信經濟增長仍會繼續，或可達到全年GDP增長5%的目標，但不意味着所有內地經濟的潛在風險得以解決。