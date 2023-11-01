moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

周大福珠寶調查：中國行業前景樂觀

【明報專訊】周大福（1929）首次發布《2023珠寶趨勢調查報告》，結果顯示，雖然宏觀經濟環境不斷變化，中國珠寶行業前景樂觀，新世代消費者仍喜愛天然鑽石和足金首飾，認為鑽石和黄金產品具有投資保值價值和吸引力。

調查發現，91%受訪者傾向購買具有中華文化傳承元素的珠寶首飾，67%內地及香港消費者表示有意購買足金首飾，61%受訪者指日常會佩戴足金珠寶首飾。所有受訪者當中，以Z世代消費者（18至24歲）更喜歡足金首飾，有64%的Z世代表示會購買足金首飾獎勵自己或作日常佩戴。

天然鑽石方面，51%消費者傾向選擇購買天然鑽石首飾，高於其他非黃金珠寶類別；61%亦認為天然鑽石首飾適合日常佩戴；74%內地及香港消費者均認為，天然鑽石的價值高於人工培育鑽石（LGD）。

擬明年升級品牌 吸年輕客戶

周大福首席品牌官陳義邦表示，集團正進行雙11推廣活動，將更注重產品故事及設計。今次了解市場需求後，明年計劃由店舖、產品設計等方面升級品牌，希望取得年輕客戶的認同。此外，集團亦會傾向推出具故事性、文化概念的產品，吸引年輕消費者。

集團委託市場研究機構益普索（IPSOS）調查，內地和香港507個城市當中，共有5000名年齡由18至40歲的年輕消費者參與網上問卷調查。訪問日期為2023年8月23日至9月5日，其中4850名受訪者來自內地一至四線城市，150名受訪者來自香港。