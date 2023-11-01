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日央行放鬆債息控制 容許升穿1厘 日圓反再跌

【明報專訊】雖然核心通脹已連續一年半超出2%目標，但日本央行昨天議息後，維持指標利率負0.1厘不變，是全球主要央行之中，僅餘實施負利率的國家。主要政策變化，是放寬對債券孳息率曲線的控制。央行以8票贊成、1票反對，繼續以0厘為日本10年期國債孳息率目標，但改稱1厘上限只是「參考」，而非之前的硬性指標，不再承諾每天以1厘利率買債，意味容許債息升穿1厘。

央行同時調高未來3個年度的物價預測，其中截至明年3月底的本年度，核心通脹預測由2.5%調高至2.8%，其後兩個年度的預測，分別由1.9%和1.6%調高至2.8%和1.7%，主要因為近期油價回升，而且日圓貶值推高入口成本。

日本央行行長植田和男形容，強硬控制債息有很大副作用，而且全球經濟和金融環境極不明朗，所以適宜提高控制債息措施的彈性，令長期債息可以根據前景變化平穩調整。但他覺得即使10年期債息再升，亦不會大幅超出1厘，不覺得會升至1.5厘甚至2厘。

每百日圓兌港元失守5.2

有關貨幣政策決定，與前一天《日經新聞》報道相近，成為事實後日圓匯價回吐，美元兌日圓曾再度突破150關口，每百日圓兌港元失守5.2，接近去年10月以來低位（見圖），日圓兌歐元曾見15年低位。日本10年期國債孳息率，一度升越0.95厘，創10年高位，其後稍為回順。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰估計，如果美元兌日圓升穿151，可能引發日本當局干預匯市，或者形成短期低位。每百日圓兌港元跌至5算左右，可以趁低吸納。

他形容，今次日本央行放寬控制債息的力度很大，不再有硬性債息上限，估計視乎企業和員工加薪談判結果，最快明年春季左右有機會正式加息，結束負利率，屆時不少借日圓投資其他資產的套息交易，可能需要平倉，令日圓有較大反彈動力，但由於與美國等息差仍然較大，估計美元兌日圓在148、147左右已見阻力。

植田和男重申，決策時有考慮日圓匯價，如果匯率影響物價前景，就會導致貨幣政策轉變。

台灣上季經濟增2.32% 勝預期

荷蘭投資銀行盛寶相信，市場會繼續猜測，日本央行最終會放棄控制債息，美元兌日圓會測試152，匯率走向最終要視乎本周議息的美國聯儲局，只有政策取態偏向溫和，才令日圓有回升機會。

亞洲另一市場，台灣公布第三季經濟初值，按年增長2.32%，增速是一年來最快，亦好過市場預期，亦是連續兩季恢復增長，主要動力來自內需，消費開支增長8.9%。雖然期內出口按年跌5.1%，但較第二季收縮近17%明顯改善，而且9月出口終止過去1年跌勢，按年升近3.4%，相信受惠歐美年底消費旺季前的訂單。

當局8月曾預測，今年經濟增長放慢至1.61%，如果成真，將是8年來最弱。但有經濟師預計出口復蘇、消費穩健，有助當地經濟增長趨勢，最少維持至明年上半年。

（綜合報道）

[國際金融]